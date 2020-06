Thâm nhập “thế giới ngầm” bán “cái ngàn vàng” cho đại gia giải đen: Cuộc ngã giá với những “tú bà” giấu mặt (kỳ 1)

Tâm đen sao vén được mây mù!

Khi những dòng tin nhắn đầu tiên bắt mối với đối tượng môi giới tìm gái trinh cho đại gia bắt đầu, chúng tôi đã xác định tìm đến một lĩnh vực nhạy cảm của xã hội.

Ở đó, số phận người phụ nữ như cỏ lông chông bị cuốn theo cơn gió. Nó xoay tròn, cuốn đi với bao lý do cho sự sa ngã rằng hoàn cảnh khó khăn, bị lừa vì cả tin…Tất cả có một mẫu số chung chấp nhận thành món hàng trao đổi lấy đồng tiền tanh nồng, nhớp nhúa.

Không chỉ những kẻ trọc phú lắm tiền mới nghĩ đến giải đen bằng gái trinh mà khi những cuộc mua bán bị phanh phui nhiều người mới giật mình trước thân thế của “người mua”. Còn nhớ năm 2004, vụ án hiếp dâm bé gái 13 tuổi của 1 quan chức ngành thể thao từng chấn động dư luận.

Ngày đó, thông tin về cuộc ngã giá “mua trinh” bé gái cũng đã được cơ quan điều tra đề cập đến. Khi đó, thông tin được một số báo chí đăng tải, vị này đã nhờ người môi giới tìm hộ 1 cô gái còn trinh để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của mình với giá tiền khá cao.

Thương vụ mua bán diễn ra ở khách sạn Eden, “đỏ” đâu không thấy chỉ khiến vị quan chức ngành thể thao vướng vòng lao lý, chặt đứt con đường quan lộ, còn bé gái mang theo vết sẹo cả đời không mờ nổi.

Từ những câu chuyện thật, chúng tôi càng muốn tìm ra vòi bạch tuộc, cảnh báo thủ đoạn “ăn mồi” của chúng với những cô gái mới lớn chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời có nhiều cạm bẫy.

Ám ảnh cả với kẻ mua, người bán khi thâm nhập thực tế, bất giác khiến chúng tôi nhớ tới tiểu thuyết của tác giả Thiên Sơn. Ở đó tác giả đã hình tượng hóa 1 thế giới nhơ nhớp của dục vọng và tiền bạc.

Một người đàn ông đi mua trinh để giải đen cho phi vụ làm ăn thất bại. Có ai ngờ, trong cơn cuồng nộ của thế giới ngầm đen tối ấy, bi kịch tận cùng đã xảy ra. Trong ánh đèn mờ không soi rõ mặt bất giác ông ta nhận ra cô gái trẻ trước mặt lại quá đỗi thân quen. Thiên Sơn đã cho đại gia tìm đến cái chết, cô gái bỏ đất Hà Nội lưu bạt giang hồ vào đất phương Nam.

Tiểu thuyết là sự hư cấu, nhưng người xưa nói “đi đêm lắm có ngày gặp ma” biết đâu nỗi ám ảnh trong văn chương có lúc vận vào ai đó trong số những “đại gia” có thú vui bệnh hoạn. Trái đất vẫn cứ quay tròn, còn đời người con tạo trêu ngươi, mấy ai học được chữ ngờ!

Trở lại câu chuyện thâm nhập vào đường dây môi giới gái trinh cho đại gia, chúng tôi móc nối được 1 tú bà có tên Thu Hà, đang sinh sống tại Hà Nội. Tú bà này khoe rằng, bản thân có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua bán trinh tiết “hàng đặc biệt” đại gia đặt cọc cả “núi tiền” chờ đến lượt.

Nhơ nhớp chào “hàng”, làm giá

Chứng minh cho lời nói của mình, Hà cho biết, trung bình giá bán trinh với cô gái dao động từ 100 đến 200 triệu đồng. Thậm chí có đại gia sẵn sàng chi tới 300 triệu đồng hoặc cao hơn nữa nếu “hàng” long lanh như trong tranh.

Ngoài ra khi giao dịch xong, nếu các đại gia may mắn phất lên họ sẽ còn thưởng hậu hĩnh. Theo luật ngầm thì các tú ông, tú bà sẽ cắt phế thu 10 triệu đồng tiền công.

“Cò kè bớt một thêm hai”, bản chất con buôn vẫn không thay đổi. Tú bà này không quên thêm sau đó vài câu để ép giá: “Giá cao hay thấp còn tùy thuộc vào độ trẻ đẹp và ngoan của bé gái.

Trường hợp không xuất sắc thì chỉ được vài chục triệu”. Theo Hà, để đáp ứng nhu cầu của các đại gia, “người bán” phải đảm bảo những tiêu chí khắt khe. Trong đó, trinh tiết là yếu tố tiên quyết để thực hiện giao dịch.

Cuộc trao đổi với tú bà.

Chúng tôi dựng lên chân dung 1 sơn nữ 17 tuổi đang có nhu cầu phải bán trinh do hoàn cảnh nghèo khó. Lập tức, Hà tỏ ra vồn vã khi liên tục đặt ra những câu hỏi thăm dò về nhân thân cô gái. Lý do cô gái bán trinh và cô gái có đúng “còn” không được tú bà này khai thác, gạn hỏi kĩ lưỡng.

Sau khi phóng viên khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng cô gái mới lớn chưa hề biết yêu, tú bà tiếp tục yêu cầu gửi ảnh để kiểm định nếu qua “vòng sơ khảo” thì Hà mới bàn bạc tiếp. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và dù thấy “mặn nồng một vẻ một ưa” nhưng Hà vẫn không tỏ ra vội vàng. Bộc lộ mặt cáo già của con buôn, Thu Hà bắt đầu ra vẻ chê bai, nhằm ép giá.

Với lí do ngoại hình của cô gái chưa sắc nét nên sẽ khó khăn trong việc tìm hàng khách. Hà ép chúng tôi hạ giá xuống 30 - 40 triệu đồng. Để thuyết phục chúng tôi hạ giá, Hà tỉ tê, dù trinh tiết là yếu tố quan trọng nhất nhưng “hàng” vẫn phải “ngon” mới đem lại cảm hứng cho đại gia.

Hết tỉ tê, tú bà này còn thách thức, nếu không được Hà nhúng tay “mai mối” thì chúng tôi không thể kết nối và bán được cho bất kì đại gia nào.

Để kiểm tra độ xác thực của tú bà Hà thành, chúng tôi tiếp tục kết nối với 1 tú ông tên Nam. Cũng như Hà, tú ông này cũng mở màn bằng những lời khoe mẽ thành tích. Nam khoe, bản thân vốn là ông chủ điều hành đường dây bán trinh quy mô...cả nước. Bất kỳ đại gia ở tỉnh thành nào cần, Nam đều có thể cung cấp, phục vụ tận tình.

Khi được chúng tôi gửi ảnh sơn nữ 17 tuổi, Nam lập tức ra giá 70 triệu đồng. Lấy lý do cần tiền, chúng tôi ngỏ ý muốn nâng giá, Nam nói luôn: “Nếu hàng chuẩn và ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẵn sàng thuyết phục đại gia chi thêm quà”.

Sau khi đã lấy được lòng tin từ các tú ông, tú bà trên, nhóm chúng tôi bắt đầu đi đến thoả thuận để có cuộc gặp trực tiếp giữa sơn nữ 17 và những đại gia bí ẩn.

Đối thoại với tú bà -Sơn nữ, 17 tuổi… -“17 tuổi ổn. Đại gia giờ cũng không dám mua “hàng” non quá đâu. -Nhỏ nhắn, xinh xắn “xịn đét”… - Ngoài trinh tiết ra thì phải ngon. Xinh đại gia mới thích. -Giá cả ra sao? - Đáp ứng đúng yêu cầu thì tiền không phải tính. Toàn đại gia tiền núi. -Ảnh sơn nữ đó…. - Hàng chưa sắc nét chỉ 30 triệu.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn