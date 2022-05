Sự cố xảy ra hôm 2/5 tại khu vực trò chơi mạo hiểm tàu lượn siêu tốc trong công viên Nanchang Sunac Land ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo lời kể từ các nhân chứng, một chiếc tàu lượn đang lên dốc bỗng phát chuông báo động sự cố rồi đột ngột dừng ở độ cao 77m. Tại thời điểm đó, 18 người chơi đang có mặt trên không trung.

Tàu lượn siêu tốc đột ngột bị kẹt ở độ cao 77m, hành khách "sợ mất mật"

Tuy nhiên, phải 30 phút sau, các nhân viên cứu hộ mới có mặt và giải cứu thành công toàn bộ hành khách. Mặc dù vậy, những người chơi được phen "sợ mất mật" khi phải lơ lửng trên không suốt nửa tiếng, sau đó tự đi bộ xuống dưới bằng lối cầu thang thoát hiểm trong trạng thái hoảng sợ. Được biết, những hành khách này đều được tư vấn sức khỏe tâm lý để ổn định tinh thần.

18 hành khách bị lơ lửng giữa không trung suốt nửa tiếng (Ảnh: 163).

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận nước này, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới sự cố do khi tàu đang chạy, nhân viên vận hành thiết bị nhận thấy bảng điều khiển có dao động điện áp bất thường. Người này vội ấn nút dừng tàu lượn khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tối ngày 3/5, đại diện công viên Nanchang Sunac Land đã lên tiếng xác nhận sự cố và giải thích nguyên nhân. Vị đại diện cho biết thêm, hiện chiếc tàu lượn này đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra, bảo dưỡng và mở cửa trở lại sau khi quá trình bảo trì kết thúc.

Một điểm vui chơi mạo hiểm tại công viên nơi xảy ra sự cố (Ảnh: Travel).

Hiện một số hành khách bị mắc kẹt trên tàu đã yêu cầu phía công ty bồi thường 1.000 tệ (hơn 3,5 triệu đồng) cho mỗi người. Họ cho biết, sự cố này liên quan tới tính mạng và cần được trả khoản "bù đắp". Tuy nhiên, đại diện công viên đã từ chối trả tiền bồi thường. Thay vào đó, người này đề xuất hoàn tiền vé vào chơi của hành khách hoặc miễn phí vé vào cổng cho lần chơi tiếp theo. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ và đang trong quá trình thương lượng.

Đây không phải lần đầu những khu vui chơi cảm giác mạnh tại Trung Quốc xảy ra sự cố. Trước đó vào năm 2020, 20 hành khách chơi tàu lượn siêu tốc tại một công viên chủ đề ở tỉnh Giang Tô cũng bị mắc kẹt trên cao trong tình trạng "đầu lộn ngược xuống dưới" suốt hơn 1 tiếng.

Dù sau đó tất cả đều được giải cứu và không có trường hợp thương vong nào xảy ra, nhưng vụ việc trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ an toàn tại các điểm vui chơi mạo hiểm khi công tác cứu hộ và bảo trì còn lỏng lẻo.

Tác giả: Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Dân trí