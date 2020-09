Tập trung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Nghệ An quyết tâm về đích

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, đến ngày 15/7/2020 đã có 17/21 huyện, thành phố, thị xã đã bố trí được nguồn kinh phí và tổ chức lựa chọn được đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Có 4 đơn vị cấp huyện chưa bố trí được kinh phí, đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Hưng Nguyên.

Cũng theo báo cáo thì đến nay có 18 đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai cấp xã gồm Thành phố Vinh và các thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò, Thái Hòa và 14 huyện là Quỳ Châu, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Nam Đàn, Đô Lương, Tương Dương, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu. Trong đó, có TP Vinh và huyện Quỳ Châu đã kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cấp xã và đã hoàn thiện hồ sơ cấp huyện đề nghị nghiệm thu sản phẩm.

Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngoài ra, có thị xã Cửa Lò và các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc đã kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cấp xã; đang kiểm tra, hoàn thiện in, sao hồ sơ cấp huyện chuẩn bị đề nghị nghiệm thu.

Riêng thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và 11 huyện gồm Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Nam Đàn, Đô Lương, Tương Dương, Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu đang thực hiện kiểm tra, nghiệm thu và hoàn thiện in, sao hồ sơ cấp xã; đang tiếp nhận hồ sơ cấp xã để triển khai thực hiện tổng hợp số liệu và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Tuy nhiên, hiện nay còn có 3 huyện chưa hoàn thành công tác kiểm kê đất đai ở cấp xã và chưa thực hiện ở cấp huyện. Đó là các huyện Yên Thành, Tân Kỳ và Anh Sơn.

Trong đó, Yên Thành mới kiểm tra, nghiệm thu được 23/39 xã; Tân Kỳ mới xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 11/22 xã, chưa kiểm tra nghiệm thu; còn huyện Anh Sơn mới xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của 5/21 xã, chưa kiểm tra nghiệm thu.

Trước thực trạng trên, ngày 12/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 3977/KH-STNMT về việc kiểm tra việc khoanh vẽ, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập các Tổ kiểm tra để thực hiện kiểm tra tại các địa bàn cấp xã.

Thông qua việc kiểm tra để nắm bắt, phát hiện và chỉ đạo cũng như hướng dẫn các địa phương sửa chữa những sai sót (nếu có), triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng về số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất phản theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Trưởng phòng Quản lý Đất đai (Sở TN&MT tỉnh Nghệ An), cho biết: “Hiện, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Nghệ An là hơi chậm. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu đến từ lý do khách quan như tình hình dịch dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay, khiến công tác triển khai công việc gặp quá nhiều khó khăn. Mặt khác, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác này đến nay cũng chưa được trung ương cấp về nên các địa phương phải tự bố trí nguồn kinh phí để triển khai trước. Địa phương nào có thì không nói nhưng một số địa phương không thể “xoay sở”…”.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường