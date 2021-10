Tập đoàn New Zealand muốn rót 400 triệu USD làm dự án ở Nghệ An

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Báo Nghệ An dẫn thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An (NAPC) cho hay, UBND tỉnh này vừa có buổi làm việc trực tuyến với Tập đoàn Zuru (New Zealand) về việc đầu tư vào địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn cho biết, doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất, kinh doanh nên có nhu cầu khảo sát, đầu tư ra nước ngoài.

Tại Nghệ An, Tập đoàn dự kiến đầu tư dự án nhà máy sản xuất vật liệu nhà cửa lắp ghép thông minh kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0 với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD.

Trên cơ sở tiêu chí do nhà đầu tư đưa ra, đại diện NAPC Nghệ An đã giới thiệu 2 địa điểm là khu đất 40 ha tại vùng quy hoạch cảng và hậu cần nước sâu Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai và khu đất 100 ha tại KCN Hoàng Mai II thuộc địa bàn xã Quỳnh Thắng thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Tập đoàn Zuru có lịch sử hơn 15 năm, hiện đã có 26 chi nhánh văn phòng đại diện tại các quốc gia. Năm 2020, Tập đoàn này ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ USD.

Thế mạnh của công ty này là sản xuất các thiết bị dành cho thi công xây dựng nhà và thiết bị gia dụng bằng các thiết bị, phần mềm thi công hiện đại, tự động hóa...

Tác giả: Hoàng Huy

Nguồn tin: Doanh nghiệp niêm yết