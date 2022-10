Tập đoàn Danh Khôi tham gia dự án "treo" Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 755/QĐ-XPVPHC ngày 12/10/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Địa chỉ: số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM). Cụ thể:

Tập đoàn Danh bị phạt 150 triệu đồng do đã công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán.

Hơn nữa, Công ty này cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan đến 2 đợt trái phiếu tổng trị giá 360 tỷ đồng gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021.

Bên cạnh đó, Danh Khôi còn bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của Công ty.

Với việc Công bố thông tin giải trình lợi nhuận sai lệch, không công bố thông tin về trái phiếu đúng quy định, phát Esop cho cộng tác viên, Tập đoàn Danh Khôi đã bị xử phạt tổng cộng số tiền 335 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC) có tiền thân là Công ty Cổ phần Thông tin Bất động sản Netland được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản. Năm 2017, NRC mua lại Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi để đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh môi giới bất động sản. NRC được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào năm 2018.

Năm 2021, Tập đoàn Danh Khôi đạt doanh thu 444 tỷ đồng so với mục tiêu 1.100 tỷ đồng. Song, các chỉ số tài chính khác gồm lợi nhuận trước và sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đều vượt kế hoạch đặt ra và tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 259 tỷ đồng, vượt 29% so với kết hoạch 200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 195 tỷ đồng; tăng trên 8,2% so với kế hoạch 180 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.644 đồng.

Năm 2022, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 200 tỷ đồng. Đáng chú ý Năm 2022, Tập đoàn có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 881 tỷ đồng lên 1.389 tỷ đồng.

Song song với hoạt động bất động sản, Tập đoàn Danh Khôi cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái toàn diện nhằm tối đa hóa lợi ích của từng lĩnh vực, bao gồm bất động sản - y tế - dịch vụ…

Hơn nữa, trong quá trình đầu tư và phát triển các dự án, Tập đoàn Danh Khôi chủ yếu là các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng Bất động sản như Tp.HCM, Đồng Nai, Long An, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng... Tuy nhiên, trên “bản đồ” địa bàn đầu tư dự án của Tập đoàn, thời gian gần đây đã xuất hiện thêm tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tại lần thay đổi thành viên HĐQT Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An - Chủ đầu tư Dự án Bệnh viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2 tại TP Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Huy Cường. Ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện mới để quản lý 50% phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare (chiếm 51%) tại Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện ông Nguyễn Huy Cường là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Danh Khôi.

Dự án tại Nghệ An với sự xuất hiện hình bóng của Tập đoàn Danh Khôi đang gặp nhiều bế tắc, chậm tiến độ so với kế hoạch nhiều năm. Theo đó, để tiếp tục đầu tư và triển khai dự án nói trên, Công ty CP Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An của thành viên HĐQT Nguyễn Huy Cường đang lên kế hoạch vay tối thiểu 60 tỷ đồng từ Tập đoàn Danh Khôi hoặc/và Công ty Nhất An.

Trong 1 diễn biến liên quan mới đây, Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare đã có thông báo chuyển nhượng 13.260.000 Cổ phần tại Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho Công ty Cổ phần Y tế Nhất An, Tp.HCM.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn