Tăng Thanh Hà trở lại làm việc sau khi bị 'cà khịa' ăn bám nhà chồng

Mới đây, trên trang cá nhân Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh với thần thái sang chảnh kèm chú thích: "So happy to be back to work" (Hạnh phúc khi được trở lại với công việc). Dòng trạng thái khẳng định ngoài việc chăm con cô vẫn không quên dành thời gian cho công việc.

Chẳng có người phụ nữ nào đáng bị gọi bằng 2 từ "máy đẻ", Hà Tăng lại càng không vì tất cả những gì nàng "ngọc nữ" đã làm đều xứng đáng được trân trọng.

Vừa qua Hà Tăng bất ngờ bị Trà My ẩn ý gọi là "máy đẻ, ăn bám chồng". Dù trong bài đăng, Trà My không nhắc tới cụ thể một ai nhưng cư dân mạng nhanh chóng suy đoán nhân vật được nhắc tới là Tăng Thanh Hà. Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, nữ diễn viên đã nhận về vô số gạch đá, lời chỉ trích bởi những phát ngôn kém duyên.

Theo dõi Hà Tăng, netizen sẽ biết cô đã nuôi dạy con cái một cách rất tốt. Hà Tăng dành toàn tâm toàn lực cho gia đình nhưng chưa bao giờ bỏ quên chính bản thân.

Ở vai trò nào, nữ diễn viên cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình, kể cả kinh doanh, làm người nổi tiếng và làm mẹ.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn chính thức về chung nhà vào tháng 11/2012. Cả hai đã có thời gian 3 năm hẹn hò trước khi quyết định cùng nắm tay nhau vào lễ đường. Dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cô vẫn quyết lui về hậu trường vì hạnh phúc riêng.

Có thể nói, Hà Tăng là một trong những sao nữ nhận được sự yêu mến lâu dài của showbiz. Dù không còn hoạt động giải trí nhưng cô vẫn được nhiều người quan tâm. Công chúng yêu mến cô không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi đời tư sạch bóng scandal, sự khéo léo, tinh tế và thông minh của nàng dâu hào môn trong suốt những năm qua.

Ở ngưỡng tuổi 30, Hà Tăng sẵn sàng học kinh doanh từ đầu, tự mình mở hàng loạt nhà hàng, thương hiệu mắt kính nổi tiếng.

Chính vì thế, trước những thị phi vô cớ, Tăng Thanh Hà đương nhiên nhận được sự bênh vực, ủng hộ của đa số công chúng. Tăng Thanh Hà chính là một hình mẫu lý tưởng cho người phụ nữ độc lập, tự chủ và luôn chu toàn với gia đình mà nhiều người muốn hướng tới.

