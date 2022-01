Tạm giữ thanh niên đốt nhà mẹ

Ngày 1/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Chiều 31/12, Tiến cãi nhau với mẹ ruột sau khi đi nhậu về. Thấy con đã say, người mẹ đi qua nhà hàng xóm.

Căn nhà bị Huỳnh Quốc Tiến phóng hỏa đã cháy rụi. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi yêu cầu em ruột và vợ, con ra khỏi nhà, Tiến xô ngã 2 xe máy. Nghi can sau đó mở nắp bình xe để xăng chảy ra rồi phóng hỏa đốt nhà.

Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đã đến dập lửa. Khi đám cháy được khống chế thì nhà của mẹ Tiến cháy rụi và căn bên cạnh hư hỏng một phần.

Theo cơ quan điều tra, Tiến có một tiền án về tội Giết người, ra tù năm 2018.

Tác giả: Việt Tường - Tiến Tầm

Nguồn tin: zingnews.vn