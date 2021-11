Tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn An

Ngày 15/11/2021, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 08 đối tượng trú trên địa bàn huyện về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 12/11/2021, tại trang trại của Cao Trọng Tài (sinh năm 1986) thuộc khu vực đập Xuân Dương, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Công an huyện phát hiện 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi bị lực lượng Công an vây bắt, nhiều đối tượng đã bỏ chạy vào rừng lẩn trốn, Công an Diễn Châu đã đã bắt giữ tại chỗ 02 đối tượng: Nguyễn Như Bình (sinh năm 1982), trú tại xã Diễn Lợi và Phan Huy Thành (sinh năm 1990), trú tại xã Diễn Lộc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 11 điện thoại di động, gần 21 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan.

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ và truy bắt thêm 06 đối tượng tham gia đánh bạc, gồm: Hoàng Cường (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Ân (sinh năm 1992), Hoàng Hữu Thiện (sinh năm 1995), Hoàng Khắc Quang (sinh năm 1982), Cao Bàng (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Diễn Phú và Hoàng Văn An (sinh năm 1990) trú tại xã Diễn Lợi; đồng thời, chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 47 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Diễn Châu xác định, lợi dụng địa hình đồi núi, các đối tượng sử dụng thuyền qua đập Xuân Dương đến trang trại của Cao Trọng Tài để tổ chức đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự 08 đối tượng nói trên về hành vi đánh bạc; đồng thời, tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn