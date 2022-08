Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế bị hành hung ngay trên ghế lái khiến nhiều người bức xúc. Clip do camera hành trình của một chiếc xe khách ghi lại hình ảnh tài xế bị 2 người đàn ông hành hung ngay trên xe của mình, dù nhiều người đã đứng ra can ngăn.

Trong đoạn clip, nam tài xế bị 2 người đàn ông dùng mũ cối đánh liên tục vào đầu, mặt. Vụ việc khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Tài xế xe khách bị hành hung ngay trên ghế lái (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, chủ xe có camera ghi lại đoạn clip là bà N.T.N. (SN 1973), trú tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Tài xế bị hành hung trong clip là con trai bà, anh N.V.L. (SN 1999).

Theo bà N., sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 30/7, khi anh L. đang điều khiển xe khách biển số 73B - 005.09 lưu thông trên Quốc lộ 1A, lộ trình Quảng Bình - Thừa Thiên Huế thì bị một ô tô 4 chỗ chặn đầu tại khu vực Dốc Miếu, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Tiếp đó, một người xông lên xe khách, dùng mũ cối đánh liên tiếp vào đầu và người của tài xế L., người còn lại vươn tay qua cửa kính rồi đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, những người này còn cố gắng kéo tài xế L. xuống để tiếp tục hành hung nhưng bị người trên xe ngăn cản.

Sau đó, 2 người đàn ông hành hung tài xế rời khỏi hiện trường. Anh L. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế bị hành hung trên ghế lái (Clip do camera trên xe khách ghi lại).

Theo chủ xe khách, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai xe về việc tranh giành khách diễn ra trước đó vào chiều 29/7 tại bến xe phía Bắc, thành phố Huế.

Công an huyện Gio Linh sau khi nhận được tin báo về vụ việc cũng đã tiến hành xác minh, lấy lời khai bị hại và các nhân chứng. Cơ quan công an đã triệu tập T.V.L. (SN 1983), trú tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, một trong hai người đàn ông có hành vi đánh đập tài xế trong clip lên làm việc. Người còn lại đang được xác định tung tích.

Qua đấu tranh bước đầu, T.V.L. khai do có mâu thuẫn từ trước về đón bắt khách giữa 2 nhà xe có địa chỉ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị nên đã chặn xe và có hành vi côn đồ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí