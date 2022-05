"Tài sản của nguyên Chủ tịch TP Hạ Long mới chỉ là phần nổi"

Khối tài sản "nổi" của nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Sau khi Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long - để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", dư luận rất quan tâm tới khối tài sản của ông này. Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ, niêm phong 4 xe ô tô hạng sang xuất hiện tại biệt thự của ông Hà gồm: Mercedes Benz E300, VinFast Lux SA, Lexus LX 570 và Lexus ES 350. Giá trị của những chiếc xe ô tô này được định giá trên thị trường từ 10-20 tỷ đồng. Ngôi biệt thự nhìn ra biển của gia đình ông Phạm Hồng Hà cũng được giới môi giới bất động sản định giá từ hàng chục tỷ tới cả trăm tỷ đồng và đến nay chưa có thông tin về việc bị cơ quan công an niêm phong hay kê biên. Cùng với đó, thông tin và hình ảnh về những cây cảnh "khủng" được trồng trước nhà ông Phạm Hồng Hà trở thành đề tài tranh luận, bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.