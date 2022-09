Tai nạn lao động ở Nhà máy gạch ngói Tân Kỳ, 1 người tử vong

Ngày 26/9, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy gạch ngói TUYNEL Tân Kỳ, ở xã Tân Long, huyện Tân Kỳ.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 20/9, khi nam công nhân đang làm việc thì bất ngờ bị máy sản xuất va phải dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, vụ việc đã được báo lên chính quyền địa phương.

Nhà máy gạch ngói TUYNEL Tân Kỳ nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: ĐB

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc.

Được biết, nam công nhân tử vong sinh năm 1995, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ.

Năm 2021, nhà máy gạch ngói TUYNEL Tân Kỳ tiền thân là Nhà máy gạch ngói Bình An của Công ty TNHH xe máy Bình An, đóng chân tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) từng bị phản ánh, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, cấp phép hoạt động nhưng vẫn sản xuất gạch tuynel nhiều năm nay.

Theo thông tin PV có được, hiện tại Nhà máy gạch ngói TUYNEL Tân Kỳ đã được chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Tám làm chủ sở hữu. ÔngTám hiện đang là đại diện pháp luật của 3 công ty có trụ sở tại huyện Tân Kỳ gồm: Công ty CP sản xuất gạch ngói TUYNEL Tân Kỳ; CÔNG TY TNHH khai thác, chế biến đá NAM PHONG và Công ty CP xây dựng và vận tải TÁM TÀI.

