Sức hút đầu tư từ việc điều chỉnh giá đất Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 (giá đất Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam). Theo đó, mức giá của các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế được xác định điều chỉnh theo một mức giá chung và giảm 40% so với mức giá đất theo bảng giá đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.