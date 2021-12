Sự thật sốc về hàng loạt cô gái trẻ rao bán tiền triệu "cái ngàn vàng" trên mạng

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hải Đăng (29 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Tại cơ quan công an, một cô gái bán dâm cho biết đã đăng bài trong nhóm “Checker Việt” để tìm khách. Sau đó, 2 người đàn ông đã liên hệ với cô này mua dâm với giá 1 triệu đồng/lượt.

Sau đó, Đăng đã đưa 2 gái bán dâm đến khách sạn và thu 2,5 triệu đồng. Khi các cặp đôi đang “vui vẻ” thì bị tổ công tác bắt quả tang.

Theo tìm hiểu của PV, chỉ với một từ khoá "Checker" trên Google người dùng có thể tìm thấy khoảng 178.000.000 kết quả trong 0,37 giây.

Trong đó, hiển thị nổi bật nhất là "Gái gọi Hà Nội"; "Gái gọi TP Hồ Chí Minh"; "Gái gọi Hà Nội giá rẻ"; "Gái gọi Hà Nội cao cấp".

Sau đó, chỉ cần nhấp vào đường link có tên Checkerviet hiện ra hàng loạt hình ảnh nóng bỏng, mát mẻ, số đo 3 vòng, số điện thoại...của các cô gái "bán hoa" kèm theo giá đi khách.

Qua tìm hiểu một loạt Website "Checker" giá đi khách của gái gọi "cao cấp Hà Nội" từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ/lượt.

Về phần "tú ông" Nguyễn Hải Đăng, một cán bộ điều tra Công an quận Long Biên cho biết, thời điểm bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, Đăng chưa có tiền án, tiền sự. Anh ta không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu làm nghề tự do. Thực chất, Đăng kiếm tiền bằng nghề "tú ông" chuyên môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải Đăng khai nhận, thường lang thang trên mạng xã hội, chủ yếu là Facebook để tìm khách có nhu cầu mua dâm.

Khi "chốt kèo" được với khách, Đăng sẽ làm trung gian, môi giới các cô gái trẻ đẹp bán dâm. Trực tiếp Đăng là người đưa, đón các cô gái bán dâm này đến khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội.

Mỗi lần dẫn mối thành công, Đăng sẽ cắt phế 300.000 đồng của gái bán dâm.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 14/12, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Lâm kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 2 phòng khách sạn nên đã lập biên bản và đưa những người này về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định một cô gái bán dâm tên P. không có công việc ổn định.

Thiếu tiền tiêu xài, P. đã đăng bài lên nhóm "Checker Việt" trên Facebook để khách có nhu cầu mua dâm gọi điện liên hệ.

Trưa 14/12, hai quý ông có nhu cầu đã liên hệ với P. để đặt vấn đề mua dâm. Cô gái đã báo giá 1 triệu đồng/ người/ lượt "hành sự".

Do khách có 2 người nên P. đã liên hệ với Đăng để đối tượng này điều thêm 1 cô gái trẻ khác đến. Nhận lời, Đăng đã đưa 1 cô gái trẻ đến bán dâm cùng P. tại khách sạn.

Khi gặp nhau, 2 quý ông đã thanh toán 2,5 triệu đồng bao gồm tiền mua dâm và tiền tãi. P. chia một nửa số tiền cho cô gái trẻ mà Đăng đưa đến rồi chia phòng, "chốt kèo" phục vụ khách. Khi đang hành sự thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị