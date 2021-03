Sốt vé trận HAGL gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4 V.League

HAGL làm khách của HL Hà Tĩnh cuối tuần này

Theo thông tin mới nhất, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ bán 5.000 vé cho NHM ở trận tiếp HAGL. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, sân Hà Tĩnh chỉ mở cửa khán đài A, B với mức giá 60.000 đồng. Vé sẽ được bán từ ngày 19/3 tại văn phòng CLB và các điểm bán vé của hội cổ động viên Hà Tĩnh.

HAGL sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... nên sức hút của trận đấu là không hề nhỏ. Do vậy, 5000 vé là con số khá ít so với nhu cầu thưởng thức của NHM. Tình trạng sốt vé sẽ xảy ra nhưng không thể vỡ sân do sân Hà Tĩnh có sức chứa đến 20.000 chỗ ngồi.

Nhìn vào màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn và toàn đội trong chiến thắng trước Bình Định, NHM hoàn toàn có niềm tin vào chiến thắng tiếp theo của HAGL khi đối thủ của họ ở vòng đấu thứ 4 cuối tuần này là đội bóng đang lâm vào khủng hoảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB chưa biết tới mùi vị chiến thắng kể từ đầu giải.

Ngược lại, trận so tài cuối tuần này được dự báo sẽ là thử thách lớn dành cho Phi Sơn và các đồng đội dù họ có lợi thế sân nhà. Đá 3 trận thua cả 3, thầy trò HLV Minh Đức đang phải chịu một áp lực lớn bởi chỉ cần thua thêm 1 hay 2 trận nữa thì viễn cảnh họ rơi vào nhóm đua trụ hạng sau giai đoạn 1 là rất cao.

Sự trở lại của trung vệ Kelly chắc chắn cũng sẽ giúp cho HLV Phạm Minh Đức yên tâm phần nào trong bối cảnh hàng thủ đội bóng của ông đang gặp khó. Nhất là khi đội chủ sân Hà Tĩnh phải đối đầu với hàng công chất lượng với sự góp mặt của Công Phượng, Văn Toàn…

Với kết quả thất vọng ở mùa giải năm nay, nhiều thông tin cho rằng, ghế của HLV đang lung lay hơn bao giờ hết. Nếu thua ở trận tiếp đón đội bóng của bầu Đức trên sân nhà, khả năng bay ghế của "Mourinho Việt Nam" là không hề nhỏ.

Mùa giải trước, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gây bất ngờ khi kết thúc giai đoạn 1 trong nhóm 8, tức có mặt trong nhóm tranh chức vô địch ở giai đoạn 2.

Mùa này, Hà Tĩnh tiếp tục bổ sung lực lượng nên đội bóng này được đánh giá sẽ là đối thủ khó chơi trong mùa giải 2021, đồng thời hoàn có thể lọt vào tốp 5 V.League 2021. Tuy nhiên, qua 3 vòng đấu đầu tiên, những tín hiệu đáng báo động đã đến với đội bóng chủ sân Hà Tĩnh.

Cụ thể, họ toàn thua, bao gồm thua Than Quảng Ninh 1-2, thua CLB TP.HCM 0-2 và mới đây thua tiếp SHB Đà Nẵng 0-1. Đúng lúc khó khăn, các học trò của HLV Phạm Minh Đức lại phải tiếp đối thủ đang có phong độ cao là HAGL, đây là thử thách rất lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Bảo Ngọc (T/H)

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại