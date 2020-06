Song Joong Ki đảo lộn công việc vì Covid-19

Hôm 5/6, công ty quản lý của Song Joong Ki thông báo anh từ chối vai chính trong phim Season of You and Me. Hồi giữa tháng 3, anh được mời tái hiện chân dung nhạc sĩ - ca sĩ huyền thoại Yoo Jae Ha trong phim này. Phía Song Joong Ki cho hay Covid-19 làm kế hoạch công việc trong năm 2020 của anh bị đảo lộn. Hiện tại, anh cần tập trung cho chiến dịch quảng bá phim điện ảnh Space Sweepers. Vì vậy, anh không thể góp mặt trong Season of You and Me.

Song Joong Ki chụp cùng đồng nghiệp nước ngoài khi quay phim Bogotá ở Columbia.

Trước đó, dự án điện ảnh Bogotá có sự tham gia của Song Joong Ki đã giải tán đoàn phim. Bộ phim mới thực hiện được khoảng 40% tại Columbia, chưa thể quay tiếp dù ở Hàn Quốc hay ở nước ngoài. Phần 2 phim Biên niên ký Arthdal mà tài tử diễn chung với Jang Dong Gun cũng tạm thời bị trì hoãn trong bối cảnh dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Liên tiếp hai phim tạm dừng, Song Joong Ki đang sắp xếp lại lịch trình của nửa cuối năm. Anh mong muốn tìm một vai diễn khác lấp vào chỗ trống của Bogotá và Biên niên ký Arthdal 2. Từ khi Covid-19 bùng phát, Song Joong Ki là một trong các sao Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sau khi ly hôn với Song Hye Kyo cuối năm ngoái, Song Joong Ki nhận hai phim Space Sweepers và Bogotá. Space Sweepers thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, dự kiến chiếu rạp trong mùa hè này. Bogotá là phim tâm lý, kể về cuộc sống mưu sinh của các thanh niên Hàn Quốc tại Columbia trong thập niên 1990.

Song Joong Ki trong phim Biên niên ký Arthdal chiếu năm ngoái.

Tác giả: Phong Kiều

Nguồn tin: Ngoisao.net