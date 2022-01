Số liệu giật mình về tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Daily Mail ngày 19-1 dẫn nghiên cứu cho biết ngoài gây ra các ca tử vong trực tiếp, siêu vi khuẩn còn là yếu tố tiềm ẩn dẫn đến 5 triệu ca tử vong khác trên toàn cầu vào năm 2019.

Các nhà nghiên cứu từ Trường ĐH Washington (Mỹ) và Trường ĐH Oxford (Anh) cảnh báo trừ khi chúng ta hành động khẩn cấp nếu không số người chết sẽ tăng lên trong những năm tới.

Siêu vi khuẩn là vi khuẩn đã phát triển dần dần để có khả năng kháng lại thuốc kháng sinh do thuốc được kê đơn quá mức hoặc sử dụng không đúng cách. Cơ quan y tế các nước lo ngại một kỷ nguyên "hậu kháng sinh" khi bệnh nhân không thể chống chọi với những vi khuẩn vô hại trước đây.

Con số 1,2 triệu ca tử vong cao hơn nhiều so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vốn cho rằng vấn đề này gây ra 700.000 ca tử vong mỗi năm. Riêng tại Anh, ước tính có 5.000 ca tử vong mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh.

Ước tính siêu vi khuẩn sẽ giết chết 10 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm vào năm 2050 song nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng con số tử vong này tăng nhanh hơn dự kiến.

Một người có thể bị nhiễm vi khuẩn theo một số cách: từ người bị ho, thức ăn hoặc đồ uống nhiễm bẩn đến vết thương hở, lây nhiễm các cơ quan như phổi hoặc thậm chí là đường máu. Chúng có thể gây tử vong, gây ra các vấn đề như viêm hoặc nhiễm trùng huyết vì hệ thống miễn dịch cố gắng chống lại vi khuẩn.

Trước đây, các bác sĩ có thể giúp bệnh nhân chống lại vi khuẩn bằng cách kê đơn thuốc kháng sinh nhưng một số loại vi khuẩn đã phát triển khả năng kháng thuốc khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Các nhà nghiên cứu từ Trường ĐH Washington (Mỹ) và Trường ĐH Oxford (Anh) đã phân tích 471 triệu hồ sơ bao gồm các nghiên cứu về siêu vi khuẩn trong quá khứ cũng như các hệ thống giám sát của bệnh viện và cơ quan y tế - được thiết kế nhằm mục đích theo dõi nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh. Sau đó, họ sử dụng những dữ liệu này để đưa ra ước tính về số ca tử vong có thể ngăn chặn được nếu siêu vi khuẩn nhạy cảm với thuốc kháng sinh.

