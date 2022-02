SLNA tại V.League 2022: Khát vọng Top 3

Sân vận động: Vinh HLV: Nguyễn Huy Hoàng Chủ tịch CLB: Trương Sỹ Bá Thứ hạng mùa tới: 5 ĐỘI HÌNH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU Thủ môn: Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Văn Tiến, Lê Văn Hùng.

Hậu vệ: Phạm Thế Nhật, Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng, Trường An (Thiago), Nguyễn Bá Đức, Hồ Khắc Lương, Hồ Văn Cường, Trần Đình Hoàng, Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang. Tiền vệ: Bùi Sỹ Châu, Hồ Sỹ Sâm, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Tiến, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Văn Bách, Đặng Văn Lắm, Ojong Mark. Tiền đạo: Hồ Phúc Tịnh, Nguyễn Văn Việt, Phan Xuân Đại, Olaha Onyedikachi, Mohammed Basit. CHUYỂN NHƯỢNG Đến: Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Đình Hoàng, Trường An (Thiago), Ojong Mark, Olaha Onyedikachi, Mohammed Basit. Đi: Sỹ Nam, Xuân Thắng, Ngọc Đức, Jelic, Peter. CĐV xứ Nghệ ở phía Nam lên kế hoạch cổ vũ đội nhà SLNA sẽ có chuyến làm khách ở trận mở màn V.League 2022 vào chiều 25/2 trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Vì thế, những ngày qua những CĐV Nghệ An đang sống và làm việc tại khu vực phía Nam đang kêu gọi nhau đến sân để cổ vũ đội nhà, bởi cũng khá lâu rồi đội bóng xứ Nghệ chưa thi đấu ở khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, các CĐV cũng kêu gọi nhau mua áo đấu chính thức để cổ vũ cho đội nhà, bởi mùa giải năm nay SLNA được Grand Sport tài trợ trang phục, đây cũng là nhà tài trợ trang phục thi đấu của các đội tuyển Việt Nam.