Sẽ xây dựng nhà ga lớn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua Nghệ An

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua Nghệ An có chiều dài 95,5 Km (từ Km 238+500 ÷ Km334+00) đi qua 52 phường, xã thuộc TX.Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, và TP.Vinh, với 8 nhà ga. Hiện nay, ngành Đường sắt đang khai thác vận tải trên tuyến đường sắt có khổ ray 1m.

Tuy nhiên, các ga, tuyến đường ray, tuyến nhánh trong ga, chủ yếu được xây dựng từ lâu nên năng lực còn hạn chế. Các ga hiện không có bãi hàng, nhà kho đủ lớn để đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ, lưu trữ bảo quản hàng hóa ngày càng tăng cao.

Đặc biệt, tại khu vực TP.Vinh hiện không có ga nào có bãi hàng nào đủ tiêu chuẩn tác nghiệp xếp dỡ container - là hình thức vận chuyển phổ thông hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khảo sát các điểm xây dựng nhà ga.

Để nâng cao năng lực vận chuyển đường sắt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cùng với UBND tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát để đưa vào quy hoạch các địa điểm phù hợp tiến hành xây dựng bãi hàng, khu vực Logistics đường sắt để kết nối với các khu công nghiệp, các trọng điểm hàng hóa và các phương thức vận tải đường bộ, đường biển nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đại diện lãnh đạo 2 bên đã tiến hành khảo sát, rà soát lại vị trí ga Nghi Long, đây là nhà ga chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, ngoài ga Nghi Long thì đoàn công tác đã và đang khảo sát để xây dựng một nhà ga quy mô lớn để vận tải hàng hóa, hành khách.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong