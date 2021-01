Sắp xét xử đại gia Trịnh Sướng và 38 đồng phạm sản xuất, mua bán xăng giả

Liên quan đến vụ Đường dây xăng dầu giả của Trịnh Sướng, ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông phối hợp Viện KSND, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, công bố thông tin phiên xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng).

Cơ quan điều tra thu giữ tài liệu liên quan đến việc sản xuất xăng giả.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả (xăng giả) lớn nhất toàn quốc, được dư luận quan tâm.

"Vụ án này có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan. Hội đồng xét xử vụ án có 5 người, 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa. Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 12-29/1", ông Chiến thông tin.

Vụ án có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Bị cáo thu lời bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng với 102 tỉ đồng; ít nhất, Lê Văn Hùng với hơn 27 triệu đồng.

Bị can Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra.

Như VTC News đưa tin, ngày 28/5-2/6, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả.

Ban chuyên án tổ chức khám xét tại 6 địa điểm cũng là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất dấu chất dung môi, các chất để pha trộn thành xăng giả thuộc địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 28, 29 và 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang…

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha; 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan.

Đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.

Nhóm này đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng. Ông Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng.

Ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo VTC News