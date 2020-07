Sắp xét xử 12 người trong vụ án ông Trần Bắc Hà thao túng BIDV

Cụ thể, 8 cựu cán bộ ngân hàng sẽ xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự 2015, gồm: Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành), Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành).

4 người bị xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu giám đốc công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, thành viên góp vốn công ty Trung Dũng, cựu giám đốc Công ty Hà Nam).

Riêng đối với ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV), dùđược xác định là chủ mưu vụ án nhưng tháng 7/2019 đã chết trong trại giam nên được đình chỉ điều tra.

Chuồng trại bỏ hoang ở Dự án chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà (ảnh: Báo Lao Động)

Theo cáo trạng, ông Trần Bắc Hà sáng lập hai công ty: CP tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng con trai ông Hà làm chủ) và Công ty Bình Hà do 3 cá nhân không có năng lực tài chính.

Từ năm 2008-9/2016, ông Hà khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đại diện 40% vốn Nhà nước. Năm 2012, ngân hàng chuyển sang hình thức hoạt động cổ phần.

Ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, gây nên hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của BIDV; lấy danh nghĩa của BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty sân sau do ông Hà sáng lập.Cụ thể, ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của ngân hàng nhà nước và BIDV.

Trong khi đó, hai công ty sân sau của ông Hà là Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án, cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.Các công ty gian dối chứng minh vốn tự có đối ứng với BIDV để tiếp tục giải ngân. Khi được giải ngân, các công ty này đã dùng góp vốn lòng vòng. Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV gần 1.700 tỉ đồng. Trong đó, khoản cấp tín dụng với công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn gần 800 tỉ đồng và khoản vay đối với công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.

Tác giả: D.D (Tổng hợp)

Nguồn tin: thoidai.com.vn