Sáng 24/10, Nghệ An ghi nhận 11 ca mắc COVID, có 1 ca nhiễm cộng đồng ở TP Vinh

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 23/10 đến 06h00 ngày 24/10), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với COVID-19 tại 5 địa phương (TP. Vinh: 7, Diễn Châu: 1, Đô Lương: 1, Thái Hòa: 1, Thanh Chương: 1). Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại TP Vinh.

1. BN H.B.V, nam, sinh 1967. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Khối 1, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là lái xe đường dài TP. HCM - Nghệ An. Ngày 13/10, BN được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 18/10, BN từ Nghệ An lái xe vào đến TP.HCM lấy hàng. Ngày 22/10, BN lái xe xuất phát từ TP.HCM về Nghệ An. Ngày 23/10, BN khai báo y tế và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 24/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

2. BN B.C.B.C, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là F1 của BN P.H.T.A đã được công bố trước đó. Ngày 20/10, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10, BN được lấy mấu lần 2 gửi CDC, tối 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN C.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là F1 và là mẹ của BN B.C.B.C được công bố cùng lúc. Ngày 19/10, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng 24/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN B.T.H.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.M.L được công bố trước đó. Ngày 19/10, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 23/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng 24/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN P.M.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là F1 và là em trai của BN P.H.T.A đã được công bố trước đó. Ngày 20/10, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, tối 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN H.T.N, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 13, phường Trung Đô, TP. Vinh. BN là F1 và là mẹ của BN P.H.T.A đã được công bố trước đó. Ngày 20/10, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, tối 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN Đ.Q.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh. BN là F1 và là bố của BN Đ.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 18/10, BN được vào Bệnh viện Dã chiến số 3 cách ly để chăm con là BN Đ.T.D và được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 22/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

8. BN H.T.A, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: Xã Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. BN là F1 của BN L.T.D, BN T.K.T.Y đã được công bố trước đó. Ngày 22/10, BN được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Long Sơn cũ và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10, BN có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, tối 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

9. BN D.V.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Long Tiến, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Thanh Chương ngày 16/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 23/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, tối 23/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN N.T.P.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 và là cháu của BN N.T.T từ tỉnh Bình Dương về đã được công bố trước đó. Ngày 20/10, BN được vào Bệnh viện Dã chiến số 3 cách ly cùng với bà là BN N.T.T và được lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN H.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. BN là F1 và là mẹ của BN N.T.A từ tỉnh Bình Dương về đã được công bố trước đó. Ngày 18/10, BN vào Bệnh viện Dã chiến số 3 chăm con là BN N.T.A và được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 22/10, BN được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện HNĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.228 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP .Vinh: 712, Yên Thành: 225, Diễn Châu: 214, Quỳnh Lưu: 163, Cửa Lò: 158, Nghi Lộc: 106, Nam Đàn: 95, Con Cuông: 75, Kỳ Sơn: 72, Quế Phong: 69, Hưng Nguyên: 67, Đô Lương: 50, Tương Dương: 38, Tân Kỳ: 33, Anh Sơn: 33, Nghĩa Đàn: 31, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 23, Thanh Chương: 22, Thái Hòa: 10, Quỳ Châu: 04.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.932 BN. Lũy tích số BN tử vong: 19 BN. Số BN hiện đang điều trị: 277 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 21.911. Phát hiện 241 ca dương tính (238 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính). Trong đó: số BN đã được tiêm 2 mũi vắc-xin: 40; số BN đã được tiêm 1 mũi vắc-xin: 106; số BN chưa được tiêm vắc-xin: 95.

* Về công tác xét nghiệm (XN): Trong 12 giờ qua tiếp nhận 1.661 mẫu. Đã có kết quả 1.519 mẫu, phát hiện 11 ca dương tính, đang chờ kết quả 142 mẫu.

