Sáng 10-7, TP.HCM ghi nhận 520 ca mới

Kiểm tra người đi lại trên đường khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt - Ảnh: T.L.

Tính từ 18h ngày 9-7 đến 6h sáng 10-7, Bộ Y tế ghi nhận có 598 ca mắc mới (BN26011-26608) với 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trong 593 ca ghi nhận trong nước, tại TP.HCM có 520 ca, Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8 ), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1); với 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

520 ca (BN26048, BN26090-BN26608) ghi nhận tại TP.HCM gồm 436 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 84 ca đang điều tra dịch tễ.

2 ca (BN26031-BN26032) ghi nhận tại Hà Nội là các trường hợp F1, đã được cách ly.

18 ca (BN26072-BN26089) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai gồm 12 ca là các trường hợp F1; 6 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM.

11 ca (BN26013-BN26020, BN26022-BN26024) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 6 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

25 ca (BN26052-BN26053, BN26055-BN26059, BN26061-BN26068) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa liên quan đến BN17725, đã được cách ly.

10 ca (BN26033-BN26035, BN26037-BN26043) ghi nhận tại tỉnh An Giang gồm 4 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

2 ca (BN26069-BN26070) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre có tiền sử đi về TP.HCM.

2 ca (BN26021, BN26025) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.

1.625 ca mắc mới trong ngày 9-7

Trong ngày hôm qua đã ghi nhận 1.624 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Thái BÌnh (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1).

1.625 ca mắc mới trong ngày 9-7Trong 1.616 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất là tại TP.HCM (1.229 ca), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

