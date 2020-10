Sân vận động tiền tỷ trở thành nơi chăn thả gia súc tại huyện nghèo xứ Nghệ

Theo phản ánh của nhiều người dân ở huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, tình trạng sân vận động huyện được xây dựng hoành tráng nhưng hơn 10 năm nay không có dấu hiệu của con người. Bên cạnh đó, nhiều năm qua tại đây không hề có một sự kiện thể dục thể thao, văn hóa nào được tổ chức. Hằng ngày, sân vận động này trở thành nơi chăn thả trâu bò, dê… của người dân.

Với người dân thị trấn Con Cuông nói riêng và nhiều xã lân cận nói chung, ước mơ có sân vận động đạt tiêu chuẩn Quốc gia lâu nay vẫn là thứ “xa xỉ”. Bởi đây là một huyện miền núi nghèo, diện tích đất chủ yếu là đồi núi cho nên để có sân chơi hiện đại càng khó khăn hơn, nhất là người dân thị trấn từ nhiều năm nay không có sân cỏ cho con em tham gia hoạt động thể dục thể thao.

Cận cảnh sân vận động tiền tỷ bỏ hoang.

Trước những nhu cầu của người dân, cũng như điều kiện thực tế, huyện Con Cuông được UBND tỉnh Nghệ An cho phép lập dự án, khởi công xây dựng sân vận động đạt tiêu chuẩn Quốc gia trong năm 2009 với tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng, dự kiến sau 2 năm sẽ hoàn thành nhưng mãi đến đầu năm 2012 mới xây dựng được tường bao quanh, mái che khán đài. Các hệ thống cũng đã được đưa về để chuẩn bị lắp đặt nhưng từ đó đến nay, công trình không được tiếp tục thi công và sân vận động trở thành... trại nuôi, nhốt trâu bò của một số hộ dân gần đó.

Cổng vào sân vận động luôn nằm trong tình trạng "cửa chốt then cài".

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân thị trấn ngán ngẩm: “Từ ngày khởi công đến giờ không một bóng người, chỉ thấy bốn bức tường nằm bao quanh trơ trọi bên cạnh là bãi rác hôi thối”. Rồi anh chỉ tay về hướng bãi đất lổm nhổm lắc đầu: “Trước đây thị trấn có bãi sân cỏ cho con em chơi ngay trung tâm huyện nhưng từ khi huyện bán khu vực này cho Tecco để xây dựng khu chung cư nên không còn chỗ chơi nữa, chung cư thì không thấy chỉ thấy nhếch nhác. Còn sân vận động mới đầu tư tiền tỷ “đắp chiếu” thời gian dài gây lãng phí, trong khi đó, thanh thiếu niên không có khu vui chơi, giải trí”.

Nơi đây trở thành khu chăn gia súc của người dân

Nghịch lý còn ở chỗ, huyện lại quy hoạch sân vận động xa khu dân cư, nằm cạnh nghĩa trang và bãi rác của thị trấn nên mặc dù chưa hoàn thiện nhưng người dân ngại vào sân vận động mới xây. Nhiều người dân còn lo ngại đến việc sân vận động bỏ hoang và lãng phí như vậy rất dễ trở thành tụ điểm của nhiều vấn nạn như: Mại dâm, tiêm chích ma túy, cũng như vô số các tệ nạn xã hội khác. Đây là vấn đề thực sự khó kiểm soát, cho nên cần có biện pháp tích cực.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND huyện Con Cuông cho biết: “Việc sân vận động xây dựng lên rồi bỏ hoang là có nhiều nguyên nhân. Trong đó quan trọng là việc không có vốn để thi công tiếp, hiện tỉnh mới cấp về được hơn 6 tỷ đồng. Các khâu hạ tầng như: đường vào sân, việc giải quyết bãi rác ngay cạnh sân vận động không có kinh phí nữa..”.

Bên cạnh sân bóng là bãi rác lớn bốc mùi hôi thối.

“Huyện cũng đang rất nóng lòng nguồn vốn rót về để không lãng phí dự án và tránh bức xúc người dân. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc có vốn hoàn thiện là rất khó khăn”, ông Tuấn giải thích thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại.

Cổng chính vào sân vận động luôn nằm trong tình trạng khoá trái.

Hệ thống đường điện rất nguy hiểm.

Những khẩu hiệu chỉ mang tính chất đối phó.

Hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm.

Khán đài trở thành nơi trú ngụ của gia súc.

Tác giả: Nguyễn Tú - Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí