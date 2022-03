Du lịch

Tối 26/3/2022, tại khu vườn nhãn ven sông Hồng, dưới chân cầu Vĩnh Tuy thuộc quận Long Biên (Hà Nội), du khách và người dân Thủ đô được thưởng thức "Đêm hoa đăng khinh khí cầu GET ON HANOI - Night Dreams" đặc sắc, độc đáo, sôi động với 22 khinh khí cầu tỏa sáng như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu in bóng xuống sông Hồng.