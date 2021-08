Rolls-Royce New Ghost - sedan siêu sang thế hệ mới có giá từ 29,9 tỷ đồng

Cách đây 115 năm, nhà quý tộc Charles Rolls và bậc kĩ sư thiên tài Henry Royce đã cùng khai sinh một biểu tượng vĩ đại. Chiếc xe đầu tiên trình làng là Rolls-Royce 10HP tại Paris năm 1904, sở hữu động cơ bền bỉ và yên tĩnh nhất thời bấy giờ. Giới mộ điệu đã yêu mến đặt biệt danh cho nó là “Silver Ghost”, mở ra di sản cho tới phiên bản hậu duệ mới nhất: New Ghost 2020 cùng ngôn ngữ thiết kế hướng tới sự thuần khiết.

Biểu tượng khai sử Rolls Royce Silver Ghost

Sở dĩ Rolls-Royce 10HP được đặt biệt danh “Silver Ghost” vì sắc bạc quyến rũ và độ yên lặng trứ danh của động cơ, làm cho chiếc xe tiến tới nhẹ nhàng như một “bóng ma”. Tạp chí danh tiếng Autocar đã công nhận Silver Ghost là “chiếc xe tốt nhất thế giới”, sau khi chiếc xe hoàn thành hành trình Alpine hiểm trở dài 15.000 dặm (24.000 km) năm 1913 mà không gặp bất kì trở ngại nào – một kỉ lục của thời đó. Như vậy, Ghost là dòng xe lâu đời nhất của Rolls-Royce và là dòng duy nhất Rolls Royce tập trung sản xuất từ giai đoạn 1907 cho đến 1923, mãi cho đến khi Phantom chính thức ra đời năm 1925.

Nhìn lại chiều dài lịch sử có thể thấy ngài Rolls và ngài Royce đã có tầm nhìn rất rõ ràng cho hai tác phẩm, nếu “người kế nhiệm” Phantom là chiếc xe của những chuyến công du và dịp giao tiếp quan trọng của các yếu nhân, hoàng gia thì “người tiền nhiệm”- Silver Ghost vốn là chiếc xe của sự đa dạng, vừa êm ái, vừa có sức bền, vừa dễ hoà vào các không gian dù là mục đích công việc hay giải trí. Vị trí của Silver Ghost trong gia đình Rolls Royce là khai mở lịch sử và di sản, bởi trước khi chiếc xe được ra đời năm 1904, thế giới chưa biết tới chiếc xe nào tốt đến như vậy, đúng với triết lý của ngài Henry Royce: Hãy tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi việc, nếu điều đó chưa tồn tại, hãy tạo ra chúng. Đó là chiếc xe đầu tiên trên thế giới mang tên Rolls-Royce và đã đặt mốc định vị đầu tiên ngay ở bậc cao nhất, để cả trăm năm sau tinh thần tìm kiếm sự hoàn hảo không hề thay đổi. Còn đối với những người yêu mến Rolls-Royce nói chung, chỉ cần nhắc tới tên thương hiệu là liên tưởng tới chất lượng, sự bền bỉ và định vị ở mức cao nhất, đó là bởi Silver Ghost năm 1904 đã bắt đầu tất cả.

Sau nhiều gián đoạn, đến năm 2008, sau khi Rolls-Royce có đại bản doanh mới tại mảnh đất giàu văn hoá về xe hơi Goodwood thì vào năm 2009, chiếc Rolls-Royce Ghost ra mắt tại Frankfurt là biểu tượng của sự tái sinh, nhắc lại di sản huy hoàng và những thành tựu đáng tự hào mà thương hiệu cam kết tiếp tục theo đuổi trong trang mới của lịch sử. Rolls Royce Ghost 2009 ngay lập tức được đón nhận bởi nhiều thương nhân thành công trên thế giới.

Năm năm sau đó, tại Geneva Motor Show, Ghost Series II ra mắt tiếp tục củng cố thiết kế biểu tượng và tiếp tục gây ấn tượng với loạt tính năng công nghệ vượt trội. Sự nỗ lực của các nghệ nhân Goodwood đã đưa Rolls-Royce Ghost về đúng vị thế vốn có, là tượng đài của sự thanh lịch và thời thượng.

New Ghost 2020 và diện mạo hướng tới sự thuần khiết

Sau một thập kỉ tái sinh và phục vụ các thương nhân nổi tiếng, Rolls Royce tiếp tục củng cố Ghost bằng phiên bản 2020, giai đoạn mà công nghệ đã thay đổi cuộc sống của nhân loại, thời trang và nghệ thuật cũng phát triển theo thẩm mĩ mới. Nếu như trước kia những chiếc xe siêu sang đến từ xứ sở sương mù đa số đều được lựa chọn bởi những khách hàng đã dành nhiều năm để gây dựng sự nghiệp thì nay với tinh thần thiết kế đương đại và tinh tế, New Ghost đang thu hút một thế hệ khách hàng mới của Rolls-Royce.

Theo tinh thần thiết kế Post Opulence – tạm dịch là hướng tới sự thuần khiết, cả diện mạo bên ngoài và nội thất của New Ghost đều hướng tới sự tối giản, tổng hợp sự giao thoa cực kỳ phức tạp của chế tác thủ công, vật liệu thượng hạng và công nghệ ẩn. Dựa theo nguồn cảm hứng từ tòa tháp The Shard, London - các nhà thiết kế đã tính toán để lợi dụng phản chiếu từ các nguồn sáng bên ngoài như ánh nắng và ánh đèn tạo thành các vân sáng chạy dọc và quy tụ khiến phần thân và đuôi xe thon dần và gọn gàng, không rườm rà mà vẫn rất quyến rũ.

Từ chính diện, các đường kẻ sắc nét trên phần chắn bùn kết hợp cùng cụm đèn trước sắc sảo như một "ánh nhìn kiêu kì", làm nổi bật "khuôn mặt" của New Ghost. Các điểm mạ chrome tinh tế ở cản trước, chạy song song với đường đóng nắp ca-pô, tạo cho New Ghost một cảm giác hài hòa. Đèn sau của New Ghost được thiết kế để âm vào phần đuôi xe, liền mạch với cốp sau và khoang hành lý, tưạ như được đúc thành nguyên khối xuyên suốt. Cụm đèn trước vuông và sắc nét, đều có độ khuếch đại 600m kết hợp cùng đường viền LED Daylight ấn tượng.

Từ góc nghiêng, New Ghost là một bức tranh với lớp toan là màu sơn trắng/bạc, với điểm nhấn là những chi tiết thép đánh bóng không tỳ vết, từ lưới tản nhiệt, dải ốp chạy dài trên nắp ca pô, viền kính, tay nằm cửa, thanh mở cốp sau cho đến biểu tượng Spirit of Ecstasy. Một đường kẻ (coachline) kéo dài xuyên suốt từ nắp ca pô cho đến đuôi xe và ôm trọn cả cốp sau tạo sự thanh thoát, cảm giác như chiếc xe đang tiến về phía trước ngay cả khi ở trạng thái tĩnh. Dải coachline này được thực hiện hoàn toàn bằng tay bởi nghệ nhân Mark Court và ông cũng là người duy nhất trên thế giới có thể thổi hồn lên được nét vẽ chuẩn xác đến vậy.

Lần đầu tiên trong lịch sử Rolls-Royce, trên New Ghost biểu tượng Spirit of Ecstasy xuất hiện một cách duyên dáng trực tiếp từ nắp ca-pô thay vì nằm trên đỉnh của lưới tản nhiệt, như thể một khối nước kết tinh nổi lên từ sâu thẳm của đại dương "soi đường dẫn lối" cho mỗi hành trình. Biểu tượng tản nhiệt phỏng theo kiến trúc đền Pantheon huyền thoại được đặt cho một cái tên mới: "Illuminated Grille", trang bị thêm khả năng chiếu sáng tùy chọn. New Ghost là phiên bản Rolls-Royce đầu tiên sở hữu tính năng này. Độ phát sáng được tinh chỉnh không ngừng để phù hợp với tông màu đèn chào mừng của Ghost, tạo cho Ghost một "khuôn mặt" tinh tế và cũng đầy ẩn ý.

Bên trong New Ghost - không gian của sự tĩnh lặng và trải nghiệm thảm thần

Sau những giờ làm việc căng thẳng, khi bước vào New Ghost, chủ nhân tìm kiếm một không gian yên tĩnh, không có tiếng ồn và phiền nhiễu, chỉ có sự thì thầm giữa xe và người, chỉ xe mới biết người cần gì và chỉ có người mới hiểu xe thì thầm điều gì.

Một sự khác biệt lớn giữa New Ghost 2020 và phiên bản tiền nhiệm là kiến trúc khung xe được gọi là Architecture of Luxury, vốn được nghiên cứu từ năm 2014 và lần đầu đưa lên Phantom VIII năm 2017, sau đó là Cullinan và giờ là New Ghost 2020. Trọng tâm của sự thay đổi nằm ở vật liệu tạo thành khung xe nay hoàn toàn bằng Nhôm, thay vì thép như mặt bằng chung của ngành ô tô, giúp chiếc xe giản lược được khoảng 130kg cân nặng, đồng thời ngăn chặn nhiều âm thanh bên ngoài truyền vào cabin. Chế tác toàn bộ từ Nhôm sẽ khiến chi phí tốn kém hơn nhiều so với thép nhưng bù lại độ cách âm sẽ tuyệt vời hơn và đồng thời tăng độ cộng hưởng của âm thanh trong cabin.

Rolls-Royce đã đưa Hệ thống treo khí mới nhất mà hãng nghiên cứu lên New Ghost để đem lại trải nghiệm lái vượt bậc hơn nữa. Hệ thống treo khí có nhiệm vụ giảm bớt tác động của hai loại va đập, mạnh và nhẹ. Trong các dòng tiền nhiệm thì hệ thống treo khí xử lý khá tốt các va đập lớn, đặc biệt với sự hỗ trợ của hệ thống quét chướng ngại vật phía trước và cảnh báo như Rolls Royce Flagbearer. Hệ thống treo khí mới trên New Ghost về cơ bản là một bộ giảm chấn được gắn vào xương đòn của khung xe, có các nút chặn bằng cao su, giúp các lực rung động lớn hay nhỏ đi qua bộ phận này đều được giảm loại và không thể tác động được vào xương đòn của khung xe. Có thể nói các kĩ sư của Rolls Royce đã sử dụng vật lý để phát triển một công cụ loại bỏ cả các rung động nhỏ nhất có thể làm phiền tới hành khách. Vì vậy dù dưới nắp capo của New Ghost động cơ V12 6.75L tăng áp kép với công suất 563 mã lực đem lại một sức mạnh tuyệt vời cho xe để di chuyển trong thành phố cũng như những chuyến đi xa thì trong khoang xe, đó vẫn là một không gian thư thái và tĩnh lặng để suy nghĩ, nghỉ ngơi và tận hưởng.

New Ghost sở hữu thiết kế nội thất tối giản và tinh tế, dù sử dụng những vật liệu được tuyển chọn khắt khe nhất theo tiêu chuẩn của Rolls Royce, và thực hiện thủ công bởi các nghệ nhân bậc thầy kinh nghiệm. Công nghệ trên New Ghost cũng được trang bị mới, với hệ thống màn hình 12,3inch tại bảng điều khiển trung tâm, tuỳ chọn ghế đa dạng và hệ thống âm thanh nâng tầm trải nghiệm. Illuminated Fascia là một thiết kế đặc biệt tạm thời chỉ có trên New Ghost, mang lại chiều sâu và ánh sáng yên bình cho không gian nội thất để chào đón những con người đi tìm sự yên tĩnh, tịnh tâm sau những hành trình đầy thử thách để theo đuổi sự hoàn mỹ. Hơn 850 vì sao với các tỷ lệ và cường độ khác nhau, tạo thành những tia sáng xung quanh dòng chữ "GHOST", cộng hưởng hoàn hảo với "bầu trời đêm" Shooting Star Headliner nơi trần xe, cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời cho thị giác như bản "Sonate Ánh Trăng" của Ludwig van Beethoven.

Lần đầu tiên, trên chiếc Rolls-Royce New Ghost, cả bốn cửa Efforless Doors được hỗ trợ bởi các mô-tơ trợ lực giúp việc đóng và mở cả bốn cửa một cách rất nhẹ nhàng chỉ qua nút bấm trên cánh cửa hoặc tại bảng điều khiển trung tâm. Nếu hành khách thả tay nắm cửa tại bất kỳ thời điểm nào, cửa sẽ ngừng mở để đảm bảo an toàn cho người đi đường khi hành khách mở cửa từ phía bên trong xe.

Tinh thần săn tìm sự hoàn hảo trên New Ghost

Sự yên tĩnh trên xe Rolls Royce đã trở thành thương hiệu. Mặc dù đội ngũ kỹ sư từ Goodwood có thể khiến nó có thể yên tĩnh hơn nữa, Jon Simms, trưởng nhóm kỹ thuật của New Ghost cho biết nếu không gian xe quá im lặng hành khách có thể cảm thấy cực kì khó chịu, buồn nôn và mất phương hướng. Thấm nhuần triết lý "Strive for perfection" của cha đẻ ngài Henry Royce, đây là điều luôn thôi thúc những kĩ sư của Goodwood không ngừng chinh phục thử thách, và lần này chính là làm hoàn hảo hơn nữa điểm mạnh của thương hiệu: "Khả năng cách âm". Áp dụng tư duy vật lý cơ bản, họ sử dụng một số thủ thuật kỹ thuật âm thanh lâu đời nhất: "cộng hưởng và hủy tần số".

Không những triệt tiêu âm thanh mà các kĩ sư còn thay đổi tần suất dao động của các bộ phận bên trong xe. Sau hàng loạt các cấp độ thử nghiệm khác nhau cuối cùng họ đã khắc phục được điều đó bằng cách xoay máy nén một góc 900 khiến cho tần số truyền vào cơ thể được thay đổi. Lúc đó các kỹ sư của Rolls Royce cũng nhận thấy rằng nếu bạn lên xe và đóng cửa lại, bạn vẫn có thể nghe thấy hệ thống giảm chấn hoạt động và điều đó tạo ra một chút rung động nhẹ để qua cơ thể, như một bản hòa tấu tuyệt vời và thư giãn do "máy móc" mang lại.

Tương tự với khung xe Architect of Luxury đã giới thiệu bên trên, Rolls-Royce không chọn phương án khung nhôm đúc sẵn từ một khối, thay vào đó Nhôm được xử lý qua máy ép tạo thành các mảng của khung xe, sau đó toàn bộ khung với tầng tầng lớp lớp chống đỡ nhau sẽ được 4 kỹ thuật viên bậc thầy thực hiện hàn cùng một lúc. 4 người như thể 1 người, từng thao tác phải khớp với nhau. Nếu có bất kì ai thao tác nhanh hoặc chậm hơn người còn lại, khung nhôm sẽ bị lệch hoặc biến dạng. Công đoạn chế tác cực kì khó khăn và áp lực, đòi hỏi tay nghề cao và sự phối hợp nhạy bén. Sở dĩ Rolls-Royce thiết kế “Architecture of Luxury” khó chế tác như vậy để mang lại lợi ích lớn hơn cho khách hàng, các mẫu xe có thể linh hoạt hơn nhiều khi khách hàng muốn Bespoke riêng cho họ. Ngược lại với bộ khung đúc sẵn sẽ đặt ra nhiều giới hạn cho các tuỳ chọn Bespoke.

Cũng trong hành trình tìm kiếm sự hoàn hảo, các kĩ sư của Rolls-Royce nhận thấy những giọt mưa chảy từ nóc xuống sẽ bị đọng lại ở khung viền cửa sổ và thấm vào bên trong xe khi bạn mở cửa, như vậy là chưa hoàn hảo. Để giải quyết một vấn đề nhỏ như vậy, Rolls-Royce sẽ phải đi sâu vào chi tiết nhỏ hơn nữa. Khi thiết kế chiếc New Ghost, các kỹ sư Rolls-Royce đã thực sự bước ra ngoài trời và đo kích cỡ của một giọt mưa (khoảng 4mm). Sau đó họ điều chỉnh độ dày của khung viền cửa sổ bằng đúng kích cỡ này. Kết quả tạo ra được một dòng chảy không bị gián đoạn của giọt mưa từ nóc chảy xuống, chạm vào khung viền và tiếp tục trôi theo độ dốc xuống, trôi đi mất mà không bị đọng lại. Rolls-Royce không ngừng hoàn thiện mọi thứ dù là chi tiết nhỏ nhất. Và tại Goodwood mỗi con người làm việc dưới mái nhà chung ấy cũng không ngừng rèn luyện cả nhân cách.

New Ghost 2020 hiện đang được phân phối chính hãng bởi S&S Automative với mức giá là 29,9 tỷ đồng, đã bao gồm các loại phí, thuế./.

Tác giả: CTV Khả Hoàng

Nguồn tin: vov.vn