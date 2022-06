Quyết liệt đấu tranh với các tụ điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn

Những diễn biến phức tạp

Huyện Diễn Châu được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội của tỉnh Nghệ An. Trong đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Qua rà soát của lực lượng chức năng, hiện trên địa bàn đang tồn tại một điểm phức tạp về ma túy tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích và hàng chục điểm bán lẻ ma túy cùng gần 400 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Hầu hết các đối tượng nghiện ma túy này đều không có việc làm, hoặc có việc làm nhưng không ổn định, dẫn đến làm phát sinh, gia tăng một số loại tội phạm khác như tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản...

Công an huyện Diễn Châu họp bàn chuyên án

Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là góp phần thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” cũng như kế hoạch “làm giảm, làm sạch” địa bàn có tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 và Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2022, Công an huyện Diễn Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an các xã, thị trấn tập trung rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện phạm tội về ma túy để tập trung đấu tranh, bắt giữ, nhất là các đối tượng vận chuyển ma túy từ các huyện biên giới về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ và các đối tượng cộm cán, cầm đầu tại điểm phức tạp, các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, quá trình hoạt động phạm tội, tội phạm ma túy trên địa bàn không chỉ ngày càng tinh vi, kín kẽ, manh động mà còn có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh của các đơn vị nghiệp vụ. Nếu việc bắt giữ các đối tượng không được tiến hành chặt chẽ, liên tục, hiệu quả thì việc mở rộng đấu tranh, bắt giữ đối tượng ở các điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy sẽ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu trong công tác đấu tranh, làm sạch địa bàn về ma túy, góp phần làm giảm các loại tội phạm khác. Trong thực tế, việc củng cố, thu thập tài liệu, chứng cứ để tiến hành triệt xoá các điểm bán lẻ ma túy và các đối tượng đầu nậu cung cấp ma túy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xin ý kiến, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quyết liệt xóa các điểm bán lẻ ma túy

Với quyết tâm xóa các điểm ma túy phức tạp để ngăn chặn mầm mống, chân rết những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, Công an huyện Diễn Châu đã lập nhiều phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Từ kết quả công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, xác định về số đối tượng bán lẻ ma túy, đối tượng hoạt động tụ điểm phức tạp trên địa bàn, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành phân loại, đánh giá tính chất hoạt động của từng đối tượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát nhằm tập trung, bắt giữ các đối tượng mua bán, đặc biệt là số đối tượng trọng điểm, đối tượng hoạt động phức tạp ở địa bàn.

Hàng chục đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Theo đó, ngay trong sáng 01/6/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, đồng loạt bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng tại nhiều địa bàn về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Cao Hồng Thanh (sinh năm 1990) và Đặng Xuân Tới (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Diễn Bích; Đậu Đăng Long (sinh năm 1978), trú tại xã Diễn Phúc; Nguyễn Thượng Nam (sinh năm 1997), trú tại xã Diễn Xuân; Nguyễn Hồng Hưng (sinh năm 1994), trú tại xã Diễn Hạnh; Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 2000) và Trần Văn Thanh (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Diễn Lâm; Mai Văn Diên (sinh năm 1966) và Phan Hồng Minh (sinh năm 1992), trú tại xã Diễn Yên; Nguyễn Lê Long (sinh năm 1989) và Nguyễn Thanh Uyên (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Diễn Ngọc; Trương Thanh Hải (sinh năm 1974) trú tại xã Diễn Mỹ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ của các đối tượng tổng cộng 29,3gam hêrôin và gần 500 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng khoảng 73,6gam; 01 khẩu súng quân dụng và 14 viên đạn. Qua đó, đã triệt xóa thành công điểm phức tạp về ma túy tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích cùng 10 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Diễn Châu, gồm: xã Diễn Lâm 03 điểm; Diễn Ngọc, Diễn Yên, mỗi xã 02 điểm; Diễn Phúc, Diễn Xuân, Diễn Hạnh mỗi xã 01 điểm.

Quá trình phát hiện, vây bắt các đối tượng, có không ít đối tượng đã manh động, sử dụng các loại vũ khí, hung khí chống lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế thành công các đối tượng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các lực lượng và người dân cũng như các đối tượng phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đáng chú ý, cả 13 đối tượng đều là các đối tượng cầm đầu, chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện sử dụng. Trong đó, đối tượng Cao Hồng Thanh và Đặng Xuân Tới là hai đối tượng cầm đầu điểm phức tạp về ma túy tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích. Thêm vào đó, có không ít các đối tượng bị bắt đã từng có tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến ma tuý. Thậm chí, có đối tượng vừa mới ra tù không lâu thì nay lại tiếp tục phạm tội.

Kịp thời chặn nguồn cung

Tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Công an huyện Diễn Châu đã làm rõ số ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn là do một đối tượng trú tại huyện Anh Sơn trực tiếp cung cấp. Ngay lập tức, các trinh sát đã vào cuộc xác minh, nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục đấu tranh. Sau một thời gian ngắn, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đầu nậu cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ là Lương Văn Hùng (sinh năm 1993), trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Quá trình điều tra, các trinh sát xác định đây là một trong những đối tượng cộm cán, nguy hiểm, liều lĩnh, với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức kín kẽ. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, để đối phó với lực lượng chức năng, Lương Văn Hùng luôn mang theo hung khí.

Công an thu giữ vũ khí và nhiều loại ma túy

Từ nhiều nguồn tin khác nhau, lực lượng chức năng đã nắm được thông tin ngay trong đêm 01/6/2022 đối tượng Lương Văn Hùng sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Ban chuyên án đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh và tổ chức bắt giữ đối tượng.

Sau khi áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc di biến động của đối tượng, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện đối tượng di chuyển từ địa bàn huyện Tương Dương về tại Nhà nghỉ Sáu Thủy thuộc thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Ban chuyên án quyết định phá án. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành ập vào phòng nghỉ của đối tượng và bắt giữ thành công Lương Văn Hùng, tại hiện trường thu giữ hơn 3.700 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lương Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có “hàng” cung cấp cho các điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn huyện Diễn Châu và các địa phương khác, Lương Văn Hùng lợi dụng các đường tiểu ngạch ít người qua lại tại khu vực biên giới Việt - Lào và tiến hành vượt biên trái phép để lấy ma túy, sau đó vận chuyển về xuôi rồi phân phối cho các điểm bán lẻ.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, cùng với các đơn vị khác trong Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn, song song với nhiệm tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp cùng vào cuộc trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Tác giả: Trọng Tuấn - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn