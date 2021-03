Quốc lộ xuống cấp thê thảm: Vừa thi công xong, mặt đường lại hư hỏng nặng

Quốc lộ 48E được xem là tuyến giao thông quan trọng vì lượng phương tiện và người tham gia giao thông rất lớn. Việc đường xuống cấp không những gây khó khăn, cản trở trong lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Mặc dù mới thi công xong nhưng mặt đường quốc lộ 48E đã hư hỏng nặng.

Mặc dù cuối năm 2020 tuyến đường này được sửa chữa khắc phục lại, tuy nhiên mới làm xong nhưng nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ này lại xuống cấp hư hỏng nặng.

Theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn chạy qua địa bàn các xã Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), xuất hiện tình trạng mặt đường bị sụt lún, bong tróc, hư hỏng. Điều đáng nói, đây là những đoạn mới được thi công xong.

Dự án sửa chữa nền, mặt đường quốc lộ 48E qua các địa bàn huyện Yên Thành kéo dài gần 10km, do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của PV, thực trạng nhiều điểm bị sụt lún, bong tróc, nứt nẻ đã xuất hiện trên cả tuyến. Nhiều nhất đoạn qua xóm Trại Mắt, Kim Liên, Ngọc Liên (xã Kim Thành), hay xóm Trung Nam, Bắc Sơn (xã Quang Thành). Ngoài mặt đường bị sụt lún, có chỗ nền đường bị cày nát, đá và nhựa đùn lại thành những ụ lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Anh Phạm Văn Trường ở xóm Bắc Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành cho biết: "Trước đây, mùa nắng thì tuyến đường này rất bụi, mùa mưa thì nước đọng hàng tháng trời. Khi đường được sửa chữa lại chúng tôi rất vui mừng nhưng không hiểu mới làm xong thì mặt đường lại xuất hiện một số điểm sụt lún, hư hỏng".

Nhiều vị trí trên tuyến bị lún, bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo các xã: Kim Thành, Quang Thành và Tây Thành (huyện Yên Thành), xác nhận: "Khi được biết tuyến đường này được sửa chữa lại người dân rất vui mừng nhưng khi mới đưa vào sử dụng thì thực trạng bị lún, bong tróc, hư hỏng… lại xuất hiện".

Lớp đá và nhựa rời rạc, bong lên từng mảng.

Được biết, dự án sửa chữa nền, mặt đường quốc lộ 48E qua các địa phương này kéo dài gần 10km, do Công ty CP xây dựng Mạnh Thái, Công ty An Phú (trụ sở ở Nghệ An) và Công ty Thanh Tùng (trụ sở ở Hà Nội) đảm nhiệm thi công, hiện chưa được nghiệm thu, bàn giao; các hạng mục này do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư.

Tuy mới đưa vào sử dụng, một số điểm bị hư hỏng phải khắc phục.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nắm được vấn đề này và sẽ tiến hành đi cùng với đoàn Quản lý chất lượng công trình giao thông của Sở để kiểm tra.

"Tuyến này có nhiều gói, có gói thì từ 6 - 7 tỉ đồng, có gói thì 11 - 12 tỉ đồng từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ. Chúng tôi đã nắm được vấn đề này, sau khi kiểm tra có những tồn tại thì sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục", ông Trường nói.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí