Quán bi-a bốc cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 13h15 ngày 8/9, hỏa hoạn xảy ra tại quán Bi-a Club Cool Lounge (số 74 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh). Khói bốc cao hàng chục mét, nghi ngút cả một đoạn đường.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bi-a.

Vụ việc lập tức được báo với cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an phường Kinh Bắc, Công an TP Bắc Ninh, đến hiện trường.

Hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy được huy động để khống chế ngọn lửa. Các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng giao thông.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, Điện lực TP Bắc Ninh đã cho ngắt điện toàn bộ khu vực phường Kinh Bắc để ngăn ngừa sự cố tiếp tục xảy ra, đồng thời tạo điều kiện để công tác chữa cháy được thực hiện thuận lợi.

Lực lượng chức năng sử dụng thang để dập lửa.

Cơ quan chức năng cho hay nơi xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, sinh ra nhiều khói đặc như bàn ghế, xốp mút... Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được cơ bản khống chế. Bước đầu không ghi nhận thương vong về người.

Nhà chức trách thông tin thời điểm ngọn lửa bùng phát, cơ sở này đang không hoạt động và không có người bên trong.

Cột khói bốc cao hàng chục mét từ vụ cháy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân trí