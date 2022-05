QLTT Nghệ An thu giữ trên 2.000 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

2.300 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiến hàng kiểm tra, thu giữ vào chiều 25/4 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

QLTT Nghệ An lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Thông tin từ cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An, đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại. Qua kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại do ông Nguyễn Thanh Nam làm chủ có địa chỉ phường Bến Thủy, thành phố Vinh.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh đang bày bán 2.300 sản phẩm linh kiện điện thoại (kính màn hình) không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng giá trị 22 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Chủ cơ sở thừa nhận đã mua trôi nổi trên thị trường và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “T.N” để đăng tải, bán các loại hàng hóa linh kiện điện thoại để kiếm lời. Đội QLTT số 11 đã tiến hành xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị thu phạt 30,5 triệu đồng.

Thời gian tới Đội QLTT số 11 tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Thông qua kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng trên môi trường kinh doanh số; thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo chiều hướng tích cực trên địa bàn.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương