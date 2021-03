Phụ huynh xông vào trường hành hung học sinh đánh con mình

Công an huyện Thủ Thừa đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Chiều 19/3, thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đã vào cuộc điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự, đánh người có tổ chức đối với phụ huynh của một học sinh Trường THCS thị trấn Thủ Thừa.

Theo báo cáo của Phòng giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thủ Thừa, sáng ngày 10/03/2021, ông Nguyễn Kim A. và bà Đỗ Thị Kim C. (thường trú tại thị Trấn Thủ Thừa) đã dẫn theo một số người xông vào gây rối tại cơ sở 2 trường THCS thị trấn Thủ Thừa. Ông A. và bà C. là phụ huynh của em N.T.Đ (học sinh lớp 7/7 trường THCS thị trấn Thủ Thừa).

Khi thấy đông người xông vào trường, bảo vệ trường đã can ngăn và báo cho Ban giám hiệu nhà trường. Dù vậy, nhóm người trên không nghe và tiếp tục xông thẳng vào lớp 7/7.

Theo tường trình của học sinh, ông Nguyễn Kim A. bước vào lớp và hỏi: "Đứa nào đánh con tao", sau đó vẫy tay, ra hiệu cho hai người nữa bước vào lớp. Sau đó, một người đàn ông dùng tay chỉ vô mặt em H.T.M.T lớp 7/7 hỏi: "Mày đánh thằng Đ. phải không". Sau đó tiến lại đánh 2-3 cái vào vùng mặt em T.

Ngay lúc này, ba của em T. cũng đến trường và lao vào can ngăn nhưng ông A. vẫn tiếp tục lao vào đánh vào mặt em T. Trước khi rời khỏi lớp 7/7, ông A. còn đánh em T. thêm một cái bạt tai và nói với ba em T. :"Ông dạy con không được thì tôi dạy cho".

Tiếp đó, ông A. tiếp tục đến lớp 7/8 tìm gặp em H. Khi thấy em H., ông A kêu em Đ. đánh em H. nhưng được bảo vệ trường can ngăn.

Từ tin báo của nhà trường, khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an huyện và dân quân Thị trấn có mặt hỗ trợ, mời ông Nguyễn Kim A., em H.T.M.T vào văn phòng trao đổi vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do chiều ngày 9/3 em Đ. bị một nhóm học sinh lớp 7/7 và 7/8 đánh. Sau khi bị đánh, nhóm học sinh trên còn hăm dọa sẽ tiếp tục đánh Đ. Đ. sau đó về kể lại sự việc với ba mẹ nên hôm sau ba mẹ em đã đến trường để "trả thù" cho con.

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Thủ Thừa nói riêng và có văn bản chỉ đạo cho các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực trong trường học. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục cho học sinh về ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện về đạo đức, kĩ năng sống.

Sở GD&ĐT sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Thủ Thừa phổi hợp để xử lý trường hợp nêu trên đúng pháp luật.

Theo Công an tỉnh Long An, ngày 13/3, tại trường THCS Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) cũng xảy ra một vụ việc phụ huynh học sinh vào lớp gây rối. Tuy nhiên, nhà trường nắm bắt sớm và phối hợp với công an địa phương giải quyết vụ việc. Nguyên nhân cũng do con bị đánh nên phụ huynh đến "trả thù" cho con.

