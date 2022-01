Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh động viên, chúc Tết các đơn vị Công an, quân sự, vận tải trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động (PK02), phòng cảnh sát 113, phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động

Năm 2021, Đội cảnh sát 113 – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận hơn 1.000 tin báo, tham gia giải quyết hơn 1.000 vụ việc

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin nhanh đến các cán bộ, chiến sĩ tình hình và một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm qua. Mặc dù diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, khó lường, nhưng tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu đều đạt được kết quả tích cực. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt; an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Và trong thành quả chung tỉnh nhà đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nói chung và của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đoàn đến thăm nói riêng.

Với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dịp Tết rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hướng dẫn, phân luồng; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà các đơn vị đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch công tác trong dịp Tết Nguyên đán của UBND tỉnh và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu triển khai xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi về an ninh trật tự, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra, với tinh thần“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của mình”.

Trước mắt, đồng chí yêu cầu các đơn vị xây dựng, triển khai phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán và hoạt động thăm, làm việc, chúc Tết của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tại Nghệ An. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình để không rơi vào tình huống bất ngờ, bị động. Tăng cường tuần tra vũ trang, nhất là tại các tuyến, địa bàn, mục tiêu trọng điểm trong dịp Tết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng, băng nhóm phạm tội và vi phạm pháp luật; phòng, chống có hiệu quả hoạt động vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của tổ chức, công dân, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, vui tươi và hạnh phúc.

Chia sẻ với những vất vả, khó khăn, sự hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần bố trí lịch trực cụ thể, hợp lý để cán bộ, chiến sĩ vừa làm tốt nhiệm vụ, vừa được đón Tết vui Xuân, nhất là quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị trong không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn và lành mạnh.

Các đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh và các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung công tác ứng trực, tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự. Bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trong mọi tình huống; tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh

Hoạt động tại Ga Vinh chủ yếu là các chuyến tàu vận chuyển hàng hóa; nhân viên bộ phận vận tải có thời điểm 6 tháng không có việc làm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An thực hiện tốt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trong dịp Tết

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết các đơn vị giao thông: Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Ga Vinh và Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các đơn vị vận tải trong một năm qua khi dịch bệnh đã làm hạn chế hoạt động vận tải. Các chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe giảm mạnh do phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, có thời điểm bị ngưng trệ. Đồng thời ghi nhận tinh thần và trách nhiệm của các đơn vị trong năm qua đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện vận chuyển, đón, trả các công dân trở về từ các tỉnh, thành, các nước có dịch COVID-19 phức tạp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì sự phát triển. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt hoạt động vận tải; đảm bảo an toàn giao thông nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi số lượng người trở về quê đón Tết rất lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Trung đoàn 764 làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác giao, nhận quân năm 2022

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn