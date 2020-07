Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XII năm 2020.

Bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước thành tích trong học tập, rèn luyện các cháu học sinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các cháu không những chăm ngoan, học giỏi mà còn là lớp trưởng, liên đội trưởng tiêu biểu, năng động, nhiệt tình; đóng góp tích cực vào phong trào, hoạt động đoàn thể của lớp, của trường, tiêu biểu như cháu Cao Khắc Dũng, Bùi Trà My, Trần Hải Đăng, Phan Thị Anh Thư...

Đặc biệt, nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực khắc phục, vượt lên trở ngại, phấn đấu thi đua học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều thành tích xuất sắc, trở thành đội viên, đoàn viên thanh niên ưu tú, cháu ngoan Bác Hồ.

Tuy tuổi nhỏ nhưng các cháu có quyết tâm lớn, ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện; thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam: chăm chỉ, thông minh, yêu gia đình, kính thầy, yêu bạn.

Nhấn mạnh ý nghĩa buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, Phó Chủ tịch nước cho biết, thực hiện mong ước của Người, các thế hệ cha anh đã giành, giữ độc lập, tự do; xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Đến nay, kinh tế Việt Nam phát triển, xã hội ổn định, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, đất nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; gần 100% các cháu trong độ tuổi đến trường được đi học.

Phát huy truyền thống hiếu học của Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng, Phó Chủ tịch nước mong muốn các cháu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; dám ước mơ, dám sáng tạo và luôn thích ứng, chủ động, góp phần xây dựng đất nước; đồng thời, không quên gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước khuyến khích các cháu tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cống hiến, phấn đấu trở thành công dân có ích; tích cực động viên các bạn cùng lớp, cùng trang lứa học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành những đội viên tiêu biểu, góp phần xây dựng trường lớp vững mạnh, xứng đáng với niềm mong mỏi của gia đình, xã hội.

Biểu dương hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh Đoàn Nghệ An, Phó Chủ tịch nước mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Nghệ An, nòng cốt với vai trò của Tỉnh Đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện tốt nhất để các em phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng phát triển đất nước bền vững.

Bày tỏ niềm vinh dự và xúc động trong buổi gặp mặt, em Nguyễn Khánh Vy, học sinh Trường Tiểu học Hương Dũng 1, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thay mặt 130 đại biểu phát biểu cho biết em sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt, chăm ngoan, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” để sau này trưởng thành sẽ cùng các bạn góp sức xây dựng quê hương, đất nước như mong muốn của Bác Hồ dành cho thế hệ măng non.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em theo quy định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tạo điều kiện cơ sở vật chất cho trẻ phát triển toàn diện.

Thời gian qua, công tác công tác chăm lo, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng của Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như:cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ”; “Bác Hồ trong trái tim Thanh thiếu nhi Nghệ An”; xây dựng gần 1.000 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”, phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”...

Bên cạnh đó, học bổng “Thắp sáng ước mơ” của Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao cho hơn 20.000 thiếu nhi với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; xây dựng mới hơn 50 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ"; xây mới và sửa chữa gần 800 điểm vui chơi cho trẻ em...

Trong 5 năm qua, trên 90% liên đội trong trường học đã xây dựng Quỹ “Vì bạn nghèo” với số tiền hơn 5 tỷ đồng… chăm lo, bồi dưỡng cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh toàn tỉnh.

