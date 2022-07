Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông

Chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) tiếp nhận tin báo của Công an xã Hồng Phong về việc phát hiện một thi thể nam giới (chưa rõ nhân thân lai lịch) trôi dạt vào mé bờ sông Luộc thuộc địa phận thôn My Động 2, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Sợi dây chuyền trên thi thể nam thanh niên

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực, nhận định thời gian tử vong trong khoảng 48 giờ (tính đến thời điểm phát hiện).

Đặc điểm nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, cao 1m66. Nạn nhân cổ đeo sợi dây chuyền màu vàng, mặc áo phông cộc tay màu trắng, bên ngực trái có chữ LV, mặc quần bò dài màu đen, trên ống quần có in chữ MODWELLAY KM và các chữ màu trắng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đang điều tra vụ việc; đồng thời, thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên.

Tác giả: Nhật Vũ

Nguồn tin: Báo Công lý