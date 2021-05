Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ sau nhiều ngày mất tích

Khu vực rừng keo (xã Đồng Thành) nơi phát hiện ông T. chết trong tư thế treo cổ.

Chiều ngày 6/5, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện đã chết trên rừng keo của xã trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.T. (52 tuổi) trú ở xóm 1, xã Văn Thành, huyện Yên Thành.

Theo người thân ông T. cho biết, vào ngày 1/5, ông T. đi ra khỏi nhà rồi gửi xe máy tại một quán thuộc chợ Viện (xã Tăng Thành) rồi bắt xe lai lên khu vực xã Đồng Thành.

Sau nhiều ngày mất tích, người nhà phát hiện ông T. tử vong trong rừng keo.

Sau nhiều ngày không thấy ông T. về nên người nhà đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến 8h sáng nay ngày 6/5, người nhà tá hỏa phát hiện thi thể ông T. chết trong tư thế treo cổ ở rừng keo thuộc xóm Đồng Phú.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an xã Đồng Thành. Được biết, ông T. có vợ và 2 con. Hiện, Công an huyện Yên Thành đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết