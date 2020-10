Phát hiện nam thanh niên đồng tính tử vong bất thường trong nhà trọ

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 5-10, thấy mùi hôi bất thường trong nhà trọ, bà Nguyễn Thị O. (SN 1969, chủ nhà trọ địa chỉ số 237 Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) liền đi kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trên tầng 2, do anh Mai Văn H. (SN 1993, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) thuê trọ.

Bên ngoài nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Sinh nghi, bà O. vội mở cửa phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh Mai Văn H. đã tử vong trong tư thế treo cổ vào chấn song cửa sổ, chân chạm đất. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hải 1, Công quận Hải An cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, lực lượng công an xác định nạn nhân đã tử vong trước khi bị phát hiện vài ngày. Bà O. cho hay lần cuối cùng gặp anh Mai Văn H. vào ngày 1-10.

Theo tìm hiểu, được biết nạn nhân là người đồng tính

Hiện Công an quận Hải An đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của anh Mai Văn H..

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Người Lao Động