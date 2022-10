Phát hiện bộ xương nghi là nam giới bị chết cháy ở bãi đất trống

Chiều 10-10, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ một bộ xương người được phát hiện, nghi là nam giới bị chết cháy.

Theo đó, sáng cùng ngày một người dân đi cắt cỏ ở bãi đất trống ven quốc lộ 13, thuộc phường An Thạnh, TP.Thuận An (giáp ranh với TP.Thủ Dầu Một) thì phát hiện một bộ xương người nên chạy đi trình báo.

Hiện trường vụ việc.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân nghi là nam giới, chết khoảng 15-20 ngày, thi thể đã phân huỷ chỉ còn xương, quần áo trên người đã bị cháy hết.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Trên người không có giấy tờ tuỳ thân, trên tay có đeo một chiếc nhẫn cưới ghi thông tin một tiệm vàng tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Tới 14 giờ chiều cùng ngày, bộ xương được đưa về nhà xác để tiếp tục khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an đang xác minh danh tính của người này, để phục vụ điều tra làm rõ.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn