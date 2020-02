Phạt 35 triệu với người đàn ông bỏ chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'đổ' cho vợ cầm lái

Lực lượng CSGT Công an TP Vinh kiểm tra nồng độ cồn của tài xế - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 2-2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Hồng Vinh - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - vừa ký quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với ông P.V.M. (39 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Ngoài bị xử phạt hành chính, ông M. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày bị xử phạt.

Ông M. được xác định là người có hành vi điều khiển ôtô không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, quy định theo nghị định số 100 của Chính phủ.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h đêm 3-1, khi tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Vinh ra tín hiệu dừng chiếc ôtô 4 chỗ màu đen để kiểm tra nồng độ cồn, ông M. có biểu hiện say xỉn ra khỏi xe, chốt khóa cửa và bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Tổ công tác phối hợp với lực lượng công an địa phương vận động ông M. ra để kiểm tra nồng độ cồn song người này vẫn không thực hiện. Một lúc sau, ông M. gọi điện thoại cho vợ đến và nói vợ mới là người cầm lái chiếc ôtô chứ không phải mình. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an.

Chỉ riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, các lực lượng CSGT Nghệ An đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt gần 300 triệu đồng.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ