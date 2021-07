Phá ổ bạc "bắt kèo" trận bán kết EURO 2020

Đêm 8/7, trong lúc 8 đối tượng trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang "bắt kèo" trận bán kết EURO 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạnh, thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Lộc ập vào, bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bước đầu làm rõ từ đầu tháng 5 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã đánh bạc hơn 1,6 tỷ đồng.

Đặng Việt Hùng và sổ ghi bắt kèo mỗi trận đấu được Công an thu giữ.





Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 1,6 tỷ đồng (Ảnh Đức Vũ).

Trước đó, trong thời gian từ đầu tháng 5/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công An huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức “Cá độ bóng đá”, với số tiền giao dịch rất lớn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp do đối tượng Đặng Việt Hùng (SN 1996) trú tại khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh, chỗ ở hiện tại: xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc cầm đầu.

Đối tượng Đặng Việt Hùng sử dụng trang mạng kênh UW88 để lấy “kèo” các trận bóng đá của tất cả các giải đấu bóng đá quốc tế, sau đó sử dụng các “chân rết” của mình lôi kéo các đối tượng trong và ngoài địa bàn tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch của mỗi trận đấu lên đến hàng chục triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã giao cho đội Cảnh sát ĐTTP và Công an xã Nghi Thái đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã trên địa bàn xác lập chuyên án "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc". Vào hồi tối 8/7, trong lúc các đối tượng đang "bắt kèo" trận bán kết EURO 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạnh, nhận thấy thời cơ thuận lợi, lãnh đạo Ban chuyên án đã quyết định phá án, chia làm 8 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng đều trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc về hành vi đánh bạc, gồm Đặng Việt Hùng (SN 1996); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1991); Vương Anh Tài (SN 1999); Lê Văn Sinh (SN 1999); Vương Đình Hùng (SN 1977); Nguyễn Văn Long (SN 1969); Vương Đình Hải (SN 1995).

Tang vật thu giữ: Số tiền 155.000.000 đồng (một trăm năm mươi lăm triệu đồng), 1 máy tính xác tay, 12 ĐTDĐ, 3 xe máy và các tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. Bước đầu chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ từ đầu tháng 5 thời điểm bị bắt là hơn 1,6 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Riêng trận bán kết 2 giữa Anh và Đan Mạnh giải EURO 2020 vào tối ngày 8/7 các đối tượng đã giao dịch đánh bạc với số tiền 211.500.000 đồng. Đối tượng cầm đầu Đặng Việt Hùng tổ chức nhận các "kèo" của mỗi trận đấu và trực tiếp thanh toán thắng, thua sau khi các trận đấu bóng đá kết thúc cho người chơi.

Tác giả: Đức Vũ – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân