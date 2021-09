Phá chuyên án, triệt xóa điểm bán lẻ ma túy

Qua công tác nghiệp vụ và vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, Công an huyện Yên Thành phát hiện 01 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, do Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1999) trú tại xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành cầm đầu. Hoài thường xuyên tổ chức sử dụng và bán ma túy cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn. Đáng nói, Hoài là vợ của Nguyễn Bá Đức (sinh năm 1998) trú tại xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành - đối tượng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ trong đường dây bán lẻ ma túy trước đó.

Sau khi Đức bị bắt, Hoài trực tiếp móc nối với các đối tượng bán lẻ ma túy trong và ngoài địa bàn để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Với quyết tâm sớm chặn đứng mọi hoạt động phạm tội của Hoài, Công an huyện Yên Thành đã xác lập Chuyên án đấu tranh. Theo đó, vào lúc 11h ngày 21/9/2021, Ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang Hoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của đối tượng. Thu giữ 181 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Yên Thành bắt giữ 02 đối tượng Nguyễn Thị Hoài và Phan Hồng Công

Cùng ngày, vào khoảng 16h30’, Công an huyện Yên Thành bắt khẩn cấp Phan Hồng Công (sinh năm 1991) trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoài. Tiến hành khám xét chỗ ở của Phan Hồng Công, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 160 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật trong Chuyên án

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 02 đối tượng Nguyễn Thị Hoài và Phan Hồng Công đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn