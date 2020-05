Phá chuyên án M25, bắt giữ "nữ quái" thu 306 viên ma tuý tổng hợp

Ngày 15/5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TX Ba Đồn đã phá thành công chuyên án M25, bắt đối tượng Lê Thị Lợi (SN 1970, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, TX Ba Đồn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 306 viên ma túy hồng phiến.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 12h30 ngày 14/5, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát Ma túy, Công an TX Ba Đồn cùng phối hợp với Công an xã Quảng Hòa phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của đối tượng Lê Thị Lợi đang có hành vi bán ma túy cho một đối tượng nghiện.

Tang vật thu được trên người đối tượng Lê Thị Lợi gồm 01 túi nilon, bên trong chứa 131 viên nén hình tròn, nghi là ma túy hồng phiến.

Đối tượng Lê Thị Lợi cùng tang vật ma túy trong vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thị Lợi, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ trong tủ quần áo tại phòng khách 175 viên nén màu hồng (nghi là ma túy hồng phiến), 169,7 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác.

Bước đầu đấu tranh đối tượng Lê Thị Lợi khai nhận số viên nén trên là ma túy hồng phiến được đối tượng cất dấu để bán cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời.

Công an TX Ba Đồn đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Lợi để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus