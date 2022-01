Ông Trương Quốc Cường có thái độ thế nào trong quá trình điều tra?

14 bị can bị truy tố trong vụ án này gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; Nguyễn Việt Hùng (nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý Dược), Lê Đình Thanh (nguyên công chức Cục Hải quan TP HCM) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Phạm Hồng Châu (nguyên trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976, nguyên phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Chín bị can Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma) cùng 6 người khác bị truy tố về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".