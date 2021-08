Ông Nguyễn Đức Chung o bế công ty sân sau thế nào?

Tổng Giám đốc Cty Thoát nước tạm ứng tiền túi cho DN sân sau của ông Chung Liên quan thương vụ mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic của Công ty Thoát nước Hà Nội, CQĐT xác định, “bị can Nguyễn Đức Chung ấn định từ trước; Công ty Artkic chỉ làm thủ tục nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty Thoát nước để hưởng lợi nhuận”. Dù Công ty Thoát nước Hà Nội chưa ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic, bị can Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo, yêu cầu bị can Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, ứng trước tiền mua chế phẩm Redoxy 3C. Sau đó, bị can Hùng lấy tiền từ gia đình chuyển cho bị can Nguyễn Trường Giang 4,6 tỷ đồng theo chỉ đạo của ông Chung để Công ty Arktic nhập khẩu Redoxy 3C.