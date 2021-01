Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ

Tuồn hàng lậu qua sân bay

Theo đề nghị truy tố, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Cty Nhật Cường) đã buôn lậu hơn 255.000 điện thoại, máy tính... trị giá trên 2.927 tỷ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam. Hệ thống bán lẻ của Nhật Cường tiêu thụ gần hết số hàng này và qua đây, Bùi Quang Huy, Tổng GĐ Nhật Cường và các đồng phạm hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Hàng lậu được nhập từ 16 chủ hàng nước ngoài tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong và được vận chuyển trái phép qua cả đường thủy/bộ và đường không. Trong đó, CQĐT kết luận, Bùi Quang Huy sử dụng 3 đường dây đưa hàng lậu từ nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay Nội Bài.

Cảnh sát thu thập tang vật tại thời điểm khởi tố vụ án

Số này gồm đường dây vận chuyển “SH” do bị can Nguyễn Bảo Trung cầm đầu; đường dây vận chuyển “Chị Yên HP” của một người tên Yến và đường dây “SRV” do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu. Cụ thể, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây “SH” dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm trị giá gần 550 tỷ đồng từ Hong Kong về Nội Bài rồi giao trực tiếp cho Bùi Quang Huy tại trung tâm Hà Nội. Qua đây, Nguyễn Bảo Trung được thanh toán gần 14 tỷ đồng phí vận chuyển.

Giai đoạn cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây “Chị Yên HP” tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa trị giá hơn 307 tỷ đồng của một nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam qua sân bay Nội Bài giao cho đường dây “SRV”. Đến lượt mình, “SRV” dùng thủ đoạn lập công ty ma để lấy pháp nhân khai báo hải quan nội dung nhập khẩu mặt hàng khác nhưng thực tế là đưa hàng lậu về Hà Nội cho Bùi Quang Huy. Qua đây, Bùi Quang Huy trả cho 2 đường dây này tổng cộng gần 8 tỷ đồng phí vận chuyển. Ngoài ra, đường dây “Chị Yên HP” còn độc lập vận chuyển cho Bùi Quang Huy một số hàng lậu trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Tách hồ sơ nhiều hành vi

Trong việc buôn lậu qua Sân bay Nội Bài, cơ quan điều tra mới đề nghị truy tố được bị can Nguyễn Bảo Trung. Đối tượng tên Yến cầm đầu đường dây “Chị Yên HP” hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Liên quan đường dây “SRV”, các đối tượng Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng cũng bỏ trốn nên phía điều tra cho biết sẽ xử lý khi bắt được. Tương tự, một số người thuộc các đường dây vận chuyển trên bộ cũng chưa bị xử lý ngay do họ bỏ trốn hoặc chưa có căn cứ khi Bùi Quang Huy vẫn bỏ trốn.

Bị can Bùi Quốc Việt (bìa trái) và em ruột Bùi Quang Huy

Trong vụ án, cơ quan điều tra cũng chưa thể xử lý 3 nhà cung cấp hàng lậu cho Cty Nhật Cường dù đã làm rõ nhân thân, lai lịch của họ. Lý do, những người này không thừa nhận việc tham gia hoặc biết Bùi Quang Huy cùng đồng phạm buôn lậu… Với 11 nhà cung cấp ở nước ngoài, CQĐT đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới cơ quan chức năng các nước Mỹ, Trung Quốc, Canada… nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, phía điều tra khẳng định sẽ xử lý nhóm này khi bắt được Bùi Quang Huy và nhận kết quả tương trợ tư pháp. Với 2 tiệm vàng tại Hà Nội bị xác định giúp Cty Nhật Cường chuyển tiền ra nước ngoài, phía điều tra cũng chưa thể xử lý do chưa bắt được Bùi Quang Huy.

Ngoài Huy còn có 6 đối tượng khác đang bỏ trốn nên CQĐT đã quyết định tách vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước”. Ông Chung cùng vợ bị xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường và ông đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới chiếm đoạt tài liệu điều tra để nắm tình hình.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong