Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương, đã tìm thấy 2 thi thể

Tối 13-10, một chiếc ô tô lao xuống hồ Xuân Hương (Đà Lạt). Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để trục vớt ô tô và tìm kiếm nạn nhân. Thông tin ban đầu cho biết khi lao xuống hồ, trong ô tô này có tất cả 4 người.

Khi xe lao xuống hồ, 2 người thoát được ra ngoài.

2 nạn nhân tử vong, trong đó có 1 tài xế và 1 phụ nữ ngồi sau, đều do cài dây an toàn nên không thoát ra được.

Đến 20 giờ 21 phút, việc trục vớt và tìm kiếm nạn nhân kết thúc.

Rất đông người dân đứng giữa trời mưa xem trục vớt

Your browser does not support the video tag.

Cip vụ ô tô rơi xuống hồ Xuân Hương (Đà Lạt)

Ông Phạm S (đứng giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm nạn nhân

Chiếc xe đang được trục vớt lúc 20 giờ 7 phút

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động