Ô tô đi cao tốc phải dán ETC thu phí không dừng từ 1/8

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc từ 1/8. (Ảnh minh họa)

Trong đó, Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí. Đồng thời, triển khai thu phí ETC toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

UBND các tỉnh, thành phố vận động, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước 31/7.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ 1/8.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9/2022 đạt 80 - 90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC.

Theo Bộ GTVT, đến nay, các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện đã được lắp đặt và vận hành dịch vụ thu phí ETC.

Ai chậm phải chịu trách nhiệm

Tại cuộc họp về việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) chiều 24/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh thu phí điện tử không dừng (ETC) là hình thức rất văn minh, hiện đại, nhiều ưu điểm, mang lại nhiều lợi ích to lớn như làm giảm chi phí xã hội (tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, chi phí, nhân lực và bộ máy vận hành), từ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Theo Phó Thủ tướng, việc triển khai thu phí điện tử không dừng là yêu cầu đã được nêu rõ trong các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nhiều văn bản chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Chính phủ nên phải kiên quyết thực hiện. Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào, nhất định hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 31/7 (ngoại trừ 16 trạm đã được Thủ tướng chấp thuận không triển khai). Hết thời hạn này, nếu trạm thu phí nào chưa hoàn thành sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu phí, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT, các địa phương, các chủ đầu tư, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chủ động tuyên truyền, phổ biến lợi ích của thu phí không dừng (ETC) cũng như các quy định liên quan để người dân biết, nắm rõ và đồng thuận thực hiện. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ dán thẻ, tạo thuận lợi tối đa để người dân, doanh nghiệp dán thẻ, mở tài khoản một cách thuận lợi nhất.

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí không dừng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự tại khu vực thu phí...

Tác giả: HÒA BÌNH

Nguồn tin: vtc.vn