Nút Dislike đã xuất hiện trên Facebook theo một cách hoàn toàn bất ngờ

Cuối tháng 2 năm 2016, Facebook cập nhật thêm 5 “cảm xúc” để người dùng tương tác với một bài đăng bên cạnh nút Like truyền thống và gọi chung chúng là Reactions. Cũng có thời điểm, mạng xã hội này cũng thử nghiệm nút “downvote” ở phần bình luận để người dùng có thể “đánh dấu” các bình luận có tính chất tiêu cực, không phù hợp… Liên tục công và thử nghiệm các nút tương tác và tính năng mới, thế nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao Facebook lại không có một nút Dislike chưa?

Nhóm các biểu tượng cảm xúc công khai của Facebook. (Ảnh: Mashable)

“Một nút dislike có thể là con dao hai lưỡi với Mark và đội ngũ,” Giám đốc sản phẩm Reactions Sammi Krug chia sẻ với TechInsider. Từ lâu Facebook đã nhận ra một thực tế là họ cần nhiều hơn một nút Like để người dùng tương tác với từng trường hợp. Giả sử như trong một sự kiện không may như ai đó qua đời thì một nút Like sẽ không còn hợp lý.

Trước đó, trong một buổi hỏi đáp diễn ra vào tháng 9 năm 2015, Mark Zuckerberg chia sẻ rằng Facebook đang phát triển một nút “dislike”. “Tôi nghĩ người dùng đã nói về một nút Dislike trong rất nhiều năm,” người đùng đầu Facebook chia sẻ. Mark nói thêm Facebook sẽ áp dụng tính năng mới này theo một cách không như kiểu bạn đang ghét, “dìm hàng” một bài đăng nào đó.

Thực tế, tính năng Dislike mà Mark nhắc đến bên trên đã được chuyển thành tính năng Reactions như bạn vẫn đang sử dụng hiện nay. Giải thích về điều này, Geoff Teehan, Giám đốc thiết kế sản phẩm của Facebook, chia sẻ trên blog cá nhân rằng:

“Nó có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản: Hãy đặt một nút ngón tay trỏ hướng xuống bên cạnh nút Like. Thế nhưng không dễ dàng như vậy. Người dùng cần mức độ sâu sắc và tinh tế hơn từ những gì Facebook cung cấp để tương tác. Like hoặc Dislike không thể hiến chính xác các chúng ta phản ứng với nhiều sự việc gặp đến trong cuộc sống.”

Nút Dislike xuất hiện trên Facebook, nhưng cụ thể là chủ trong tính năng Messenger.

Nhiều người dùng vậy đơn giản nghĩ rằng việc Facebook không có nút Dislike là để tránh những cảm xúc tiêu cực mà người dùng có thể gặp phải khi đăng bài, dẫn đến giảm động lực đăng bài và cuối cùng là giảm tương tác trên mạng xã hội này.

Dù vậy, thời gian gần đây, nếu bạn để ý, biểu tượng cảm xúc “Dislike” đã được Facebook âm thầm bỏ sung thêm vào nhóm biểu tượng cảm xúc dành riêng cho tính năng Facebook Messenger. Có lẽ Facebook chỉ âm thầm cập nhật tính năng Dislike cho ứng dụng trò chuyện vì tính năng riêng tư của nó.

Tác giả: Lê Nam Khánh

Nguồn tin: Saostar.vn