Nữ sinh tử vong ở Huế âm tính với Covid-19

Ngày 22/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã có kết quả mẫu vật xét nghiệm Covid-19 của nữ sinh tử vong ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Theo đó, kết quả cho thấy nữ sinh này âm tính với Covid-19.

Theo đó, sau khi nhận mẫu vật của bệnh nhân do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp chiều 21/2, Bệnh viện Trung ương Huế đã sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Real time RT-PCR để kiểm tra mẫu dịch của nạn nhân. Các bác sĩ đã sử dụng bộ xét nghiệm do Viện Pasteur TP.HCM cung cấp.

Ngoài mẫu vật gửi cho Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh còn gửi mẫu cho viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết kết quả khám nghiệm bước đầu của bộ phận pháp y cho thấy nữ sinh tử vong là do bệnh lý về não chứ không phải do Covid-19. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, chắc chắn, trung tâm phải thực hiện các bước đúng quy trình.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là nữ sinh lớp 12. Trước khi tử vong, nữ sinh bị các triệu chứng khó thở, sốt và ho trong 1 tuần.

