Nữ sinh đánh bạn bị phạt 2 tuần không được đến trường

Ngày 15.4, Trường tiểu học - THCS Triệu Vân (H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết đã quyết định kỷ luật 2 học sinh T.L.K.T, Đ.T.T (cùng học lớp 8) vì đánh bạn L.T.L (lớp 7), với hình thức buộc tạm dừng học ở trường 2 tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD-ĐT. Mức phạt này áp dụng kể từ ngày 13.4.

Các học sinh khác chứng kiến vụ việc nhưng không báo với gia đình, nhà trường mà còn quay clip, canh cửa cho T.L.K.T và Đ.T.T đánh bạn cũng bị hạ bậc hạnh kiểm, khiển trách, giáo dục trước toàn trường.

Cô Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Triệu Vân động viên em L. (Ảnh: THANH LỘC)

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.3, một video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nữ sinh đánh bạn. Sau đó, nhà trường và công an đã xác minh vụ việc diễn ra vào ngày 23.3 ở xã Triệu Vân, có liên quan đến ba nữ sinh nêu trên.

Trong đoạn video, hai nữ sinh đã đấm đá, nắm tóc, bắt bạn quỳ gối xin lỗi… cùng với đó là hăm dọa và chửi bới. Trong clip có nhiều giọng nữ khác, nhưng không ai can ngăn mà còn cổ vũ hai nữ sinh đánh bạn tới tấp.

Clip đánh bạn đưa lên mạng gây phẫn nộ. (Ảnh: THANH LỘC)

Sau khi nhận được thông tin, gia đình, nhà trường, chính quyền, công an địa phương đã quan tâm, đưa em L.T.L đến bệnh viện thăm khám, đồng thời tiến hành làm rõ vụ việc. Nguyên nhân vụ việc được xác định do các em có mâu thuẫn trong lời nói, không phải như thông tin ban đầu là do L.T.L làm hỏng xe nên bị đòi đền tiền.

Hiện, gia đình của L. cũng đã chấp nhận tha thứ, không truy cứu các hành vi của T.L.K.T và Đ.T.T vì cho rằng các em còn nhỏ, hiểu biết còn hạn hẹp, cần cho các cháu cơ hội sửa sai.

Bà Trương Thị Hồng Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Triệu Vân (H.Triệu Phong, Quảng Trị), cho biết bên cạnh kỷ luật học sinh, nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh về đạo đức, pháp luật, nhân cách sống.

Tác giả: Nguyễn Phúc

Nguồn tin: Báo Thanh Niên