Nóng: Truy bắt 2 đối tượng rút kiếm chống trả cảnh sát làm nhiệm vụ

Chiều 28/5, thông tin từ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng Trần Đình Vũ (SN 2000, trú thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Quốc Nhật (SN 1984, trú thôn Thanh Hoà, xã Kỳ Thư).

Trước đó, vào 9h ngày 27/5, khi đang làm nhiệm vụ chấp hành luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện 2 đối tượng nói trên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe.

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng tổ dân phố 1 phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Lúc này, Thượng uý Nguyễn Khánh Đạt và Thượng úy Thái Minh Phương đuổi theo, yêu cầu 2 đối tượng chấp hành dừng xe.

Đối tượng Nhật rút kiếm và dao dọa chém vào người Thượng úy Đạt.

Sau khi bị lực lượng buộc dừng xe, Trần Đình Vũ (điều khiển xe) rút chìa khóa còn Nguyễn Quốc Nhật nhảy xuống, rút ra 1 thanh kiếm và 1 con dao cán dài vung lên dọa chém vào người Thượng úy Đạt. Đối tượng Vũ tiếp tục vung kiếm dọa chém nhiều lần vào người thượng úy cảnh sát.

Trước tình thế đó, Thượng úy Đạt và Thượng úy Phương phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. 2 đối tượng rú ga lên xe bỏ chạy.

Thượng úy Đạt phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Công an thị xã Kỳ Anh đã triển khai lực lượng xác minh danh tính và truy bắt 2 đối tượng.

Được biết, một trong hai đối tượng nói trên vừa ra tù và luôn mang theo kiếm bên người.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn