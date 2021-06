Nóng: Thông tin mới về vụ triệt xoá đường dây vận chuyển 20kg ma túy

Thông tin điều tra ban đầu, vào tháng 2/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) khi đang vận chuyển 20 kg ma túy đến nghỉ tại một khách sạn ở thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Một số tang vật, hung khí vụ án bị Cơ quan chức năng thu giữ.

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Công an một số tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk bắt giữ thêm một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng đã tiếp tục bắt giữ một số nghi can.

Khám xét nơi ở của các nghi can này tại các địa bàn, lực lượng Công an đã thu giữ 1 kg ma túy đá và 85 viên thuốc lắc.

Đặc biệt, qua khám xét, Công an còn thu giữ của các nghi can một khẩu súng, sáu viên đạn, ba thanh kiếm, mã tấu. Như vậy đến thời điểm này cơ quan Công an đã bắt giữ thêm sáu nghi can. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: baovephapluat.vn